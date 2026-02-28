Goal.com
Jess Park Man Utd England GFX 16:9Getty/GOAL
Ameé Ruszkai

جيس بارك هي واحدة من أفضل المهاجمات في أوروبا حالياً، فكيف يمكن لفريق "الأسود الإنجليزية" الاستفادة إلى أقصى حد من لاعبة خط الوسط النجمة في مانشستر يونايتد؟

بمجرد أن استلمت جيس بارك الكرة على حافة منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، أدرك مارك سكينر ما سيحدث. قامت بلمسة واحدة، ثم أخرى لتخرجها من تحت قدميها وتجهز نفسها لتسديدة مثالية بقدمها اليمنى، والتي أرسلت الكرة فوق رؤوس كل مدافعات أتلتيكو، بعيدًا عن متناول حارسة المرمى لولا جولاردو، لتسكن في الزاوية العليا، مما منح فريق سكينر مانشستر يونايتد تقدمًا لا يمكن تعويضه بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين، وهو ما ضمن لهم مكانًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة الأولى.

"لقد وصلنا إلى النقطة الحاسمة الآن، بمجرد أن تغادر الكرة قدمها، تعرف أنها ستسجل هدفًا"، قال مدرب الشياطين الحمر بعد المباراة. "بمجرد أن تعرف أنها في المكان المناسب، تعرف أنها ستسجل هدفًا". وهو لا يبالغ في ذلك. بعد انتقالها الصيفي المثير من مانشستر سيتي إلى مانشستر يونايتد، هذا هو بالفعل الموسم الأكثر إنتاجية لبارك من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة.

الآن، مع اقتراب أول مباريات فريق "الأسود" في عام 2026، السؤال الكبير هو: كيف ستستفيد سارينا ويجمان من المستوى الاستثنائي لبارك وتحقق أقصى استفادة منها في قميص إنجلترا؟

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    تغيير الدور

    ليس من السهل على ويجمان الإجابة على هذا السؤال. في السابق، عندما كانت في سيتي، لعبت بارك بانتظام كلاعبة وسط أو في دور رقم 10، وبالتالي كان هذا هو الدور الذي غالبًا ما استخدمتها فيه إنجلترا، باستثناء حالتين. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن بارك لم تكن لاعبة أساسية في فريق ليونيس خلال تلك الفترة، حيث شاركت مرة واحدة فقط كبديلة خلال حملة يورو 2025 الناجحة.

    الآن، في مانشستر يونايتد، تسعى بارك إلى لعب دور أكبر على المستوى الدولي بينما تلعب في مركز مختلف. ترتدي بارك القميص الأحمر، وتلعب في الغالب على الجانب الأيمن، مع السماح لها بالتحرك إلى أي مساحة متاحة، أينما كانت، طالما أنها تلتزم بواجباتها الدفاعية وتؤديها على أكمل وجه.

    على الرغم من تغيير مركزها الأساسي في الأسابيع الأخيرة، بعد أن جلبت سلسلة من الانتقالات في يناير إلى مانشستر يونايتد بعض المهاجمين الجدد، ظل هذا المبدأ كما هو، سواء كانت تلعب على الجانب الأيمن أو الأيسر أو في الوسط.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    صعب الترجمة

    هناك عدة أسباب تجعل هذا الأمر لا ينطبق بشكل سلس على إنجلترا.

    بعضها واضح: إنجلترا ومانشستر يونايتد لا يلعبان بنفس الطريقة، وكرة القدم الدولية تختلف عن كرة القدم على مستوى الأندية. اعترف سكينر بالأمر الأخير بعد الهدف الرائع الذي سجله بارك ضد أتلتيكو. "الليلة، هناك مساحات شاسعة، لذا فإن المباراة مختلفة"، كما أشار. 

    كما يجب أن يكون لديك اللاعبون المناسبون في الفريق لكي يتم منح لاعب واحد، أو خط هجوم كامل، كل هذه الحرية. على مستوى الأندية، يمكن تحقيق ذلك من خلال الانتقالات والكثير من التدريبات العملية.

  • Lauren James England Women 2025Getty Images

    تحقيق التوازن بين الحرية

    هناك معضلة مماثلة هنا مع لورين جيمس، التي تم منحها الكثير من الحرية في دورها في تشيلسي في الأسابيع الأخيرة، وحققت نتائج ممتازة.

    شغلت جيمس من قبل دور رقم 10 في منتخب إنجلترا وحصلت على حرية أكبر بكثير من غيرها في التحرك، لكن ذلك لم يكن دائمًا مفيدًا لتوازن الفريق ككل. بعد أن بدأت في هذا المركز في المباراة الأولى للأسودات في يورو 2025، التي خسرت فيها إنجلترا 2-1 أمام فرنسا، تم نقلها إلى مركز أكثر تقليدية في الفوز 4-0 على هولندا، حيث بدت إنجلترا أفضل بكثير من الناحية الهيكلية.

    ولكن، كما هو الحال مع جيمس، يبدو أن إنجلترا يجب أن تبذل قصارى جهدها للحصول على أفضل أداء من بارك، خاصة عندما تلعب بهذه الطريقة. 

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    شكل الطيران

    في السابق، كان أفضل رصيد لبارك من الأهداف والتمريرات الحاسمة في موسم واحد من الدوري الممتاز للسيدات هو 9 أهداف و9 تمريرات حاسمة. في هذا الموسم، سجلت بالفعل 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة، مع بقاء 6 مباريات على نهاية الموسم. هذا بالإضافة إلى 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة سجلتها في مسابقات أخرى، لتساعد فريقها "الشياطين الحمر" في الوصول إلى نهائي كأس الدوري الشهر المقبل ودور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

    "عندما كانت في سيتي، كان لها دور محدد وواضح للغاية وكان عليها القيام بأشياء معينة. كان ذلك ناجحًا بالنسبة لهم في ذلك الوقت بالطبع، ولكن ما قمنا به هو محاولة التخفيف من الضغوط التي ستتعرض لها من خلال وضعها في مساحات لا تعتاد عليها الفرق الأخرى"، أوضح سكينر.

    "إذا وضعتها في مكان واحد، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة الموقف. إذا واصلت تحريكها وسمحت لها بالاستمتاع بهذه الحرية، فستخلق أي شيء لأي شخص وستسجل الأهداف أيضًا".

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    إيجاد الصيغة الصحيحة

    مع إصابة إيلا تون في معسكر إنجلترا، لن يكون من المفاجئ أن يتم اختيار بارك للعب في مركز الوسط. لقد لعبت جيدًا في هذا المركز من قبل مع فريق Lionesses، وهي تعرف ما هو مطلوب منها، وثقتها العالية بنفسها ستزيد من فرصها في الأداء الجيد في المباريات القادمة.

    ولكن هل يمكن أن تسعى ويجمان إلى القيام بشيء مختلف وتعظيم مواهبها بالطريقة التي اتبعها مانشستر يونايتد؟ هل يمكن أن يساعد في ذلك حقيقة أن جيمس هي أيضًا لاعبة ستستفيد من دور أكثر مرونة؟ هل هناك طريقة يمكن أن تتفاعل بها اللاعبتان في منتخب إنجلترا وتتبادلان المراكز، دون المساس بالجانب الدفاعي؟

    "أعتقد أن النادي يمكن أن يكون أحيانًا بمثابة تجربة أداء للفترة الدولية. أعتقد أنه يمكن أن يظهر الكثير لسارينا حول كيفية استخدام جيس لأنه عرض مختلف، أليس كذلك؟" أضافت سكينر. "أعتقد أن تجربة أداء [بارك] رائعة. آمل أن ترى سارينا ذلك أيضًا. إنها إنسانة ذكية، لذا أنا متأكدة من أنها ستفعل ذلك وآمل أن نتمكن من الحصول على أفضل ما لديها لإنجلترا أيضًا."

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    ميدان اختبار جيد

    علاوة على ذلك، قد تكون الأسبوع المقبل هو الوقت المثالي لويجمان لبدء البحث عن أفضل السبل. ستكون إنجلترا المرشحة الأوفر حظًا في مباراة الثلاثاء ضد أوكرانيا، ثم مرة أخرى عندما تستضيف أيسلندا بعد أربعة أيام. سيكون الزخم على هجوم الأسود الإنجليزية لكسر دفاعات خصومهن، وقد يساعدهن بعض الإبداع في اختيار الفريق وتشكيلته على تحقيق ذلك.

    قد لا يكون هذا اختبارًا قابلاً للتطبيق على جميع المواقف. على سبيل المثال، ستواجه إنجلترا إسبانيا في أبريل، وستكون تلك المباراة مختلفة تمامًا عن المباراتين اللتين ستخوضهما "الأسودات" في معسكرهن الأول لعام 2026. ولكن في ظل غياب المباريات الودية، لا تزال هذه فرصة جيدة لويجمان لتبحث عن كيفية الاستفادة القصوى من موهبة بارك، إحدى أفضل اللاعبات في البلاد حاليًا، في قميص إنجلترا.

