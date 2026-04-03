جيسي لينجارد "فخور" بظهوره التاريخي الأول مع كورينثيانز رغم النتيجة "الصعبة"، حيث يختبر اللاعب الإنجليزي لأول مرة كرة القدم البرازيلية
بداية صعبة في الدوري البرازيلي
دخل لاعب مانشستر يونايتد السابق الملعب في الشوط الثاني، ليحل محل برينو بيدون في الوقت الذي كان فيه كورينثيانز متأخراً بنتيجة 2-0. وزادت صعوبة مهمته بشكل كبير عندما حصل زميله ألان على بطاقة حمراء بسبب إيماءة مسيئة، مما اضطر الضيوف إلى خوض معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط.
لكن لينجارد لم يدع النقص العددي يقلل من تأثيره، حيث بدا نشيطاً ومبدعاً في الاستحواذ على الكرة. وكاد أن يختتم المباراة بهدف، لكن تسديدته التي كانت متجهة إلى المرمى تصدى لها الحارس المخضرم لفريق فلومينينسي فابيو بتصدي رائع. وانتهت المباراة في النهاية بهزيمة 3-1.
ليلة تاريخية في ملعب ماراكانا
على الرغم من الطابع المختلط الذي اتسمت به النتيجة النهائية، فقد سجل لينجارد اسمه في سجلات التاريخ ليلة الأربعاء. فبمشاركته كبديل خلال المباراة التي أقيمت في ريو دي جانيرو، أصبح اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أول إنجليزي يلعب في الدوري البرازيلي الممتاز. وكتب على إنستغرام: "فخور بخوضي أول مباراة مع كورينثيانز، نتيجة صعبة القبول لكن علينا أن نتكاتف ونواصل المسيرة."
وجوه مألوفة وشراكات مستقبلية
ورغم أن لينجارد قضى دقائقه الأولى في البرازيل بصفته الممثل الإنجليزي الوحيد تقريبًا، إلا أنه لا يفتقر إلى الأصدقاء في غرفة ملابس «تيمو». ولم يلتقِ بعد بزميله السابق في مانشستر يونايتد ميمفيس ديباي، الذي يغيب بسبب الإصابة، لكن من المتوقع أن يشكل الثنائي محورًا إبداعيًا قويًا في الأسابيع المقبلة. ويضم الفريق أيضًا المدافع السابق لأرسنال غابرييل باوليستا، الذي يضيف بعدًا إضافيًا من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى صفوف الفريق.
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتل كورينثيانز حالياً المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، بعد أن حصد 10 نقاط فقط من تسع مباريات. وسيواجه الفريق فريق إنترناسيونال يوم الأحد المقبل، ويأمل لينجارد في أن يبدأ المباراة أساسياً وأن يُحدث تأثيراً كبيراً لصالح ناديه.