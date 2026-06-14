رغم الثورة الكروية التي شهدتها المملكة العربية السعودية بفضل استقدام نجوم أوروبا بداية من يناير 2023 إلا أن "المواهب المحلية" تظل غصة في الحلق بالنظر لحالهم سواء مع أنديتهم أو بانعكاس ذلك على أداء المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة، وأتى كأس العالم 2026 يفتح هذا الجرح من جديد.
"المريض جيسوس بمباركة فهد المفرج حرمنا من قصة مشابهة لأيوب بوعدي" .. حسرة سعودية بعد تألق المغرب أمام البرازيل
ما القصة؟
المنتخب المغربي افتتح في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – مبارياته في كأس العالم 2026، متعادلًا أمام البرازيل بهدف لكل منهما.
الجميع كان يراقب مستوى أسود الأطلس، في ظل الرهان عليهم بعد المفاجأة التاريخية التي أحدثوها في كأس العالم قطر 2022 بالوصول للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخهم، والمستوى بشكل عام نال إشادات الجميع تقريبًا.
لكن من خطف الأنظار أكثر من غيره هو لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي، الذي قدم مباراة للتاريخ أمام راقصي السامبا متلاعبًا بنجومهم فارضًا سيطرته بالكامل على وسط الملعب.
ما قدمه بوعدي على المستوى الفردي دفع الإعلاميين السعودي للحسرة على المواهب السعودية سواء لعدم منحهم فرصة مع أنديتهم في دوري روشن أو حتى لعدم السماح لهم بالخروج للاحتراف الأوروبي في سن مبكر في ظل الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها في المملكة.
"المريض جيسوس حرمنا من قصة بوعدي"
أحد من فتحوا ملف المواهب السعودية الضائعة بالتزامن مع تألق بوعدي أمام البرازيل، كان الإعلامي الرياضي أحمد المصيبيح الذي ذكّر الجماهير بفترة مصعب الجوير؛ لاعب وسط القادسية الحالي، بفترته في الهلال بعهد المدرب البرتغالي جورج جيسوس، وتجميده على مقاعد البدلاء.
المصيبيح كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الفرق بينا وبينهم طريقة تفكير وتعامل وثقة.. مثلًا في مثل هذا العمر برز مصعب فقام المريض خيسوس بمباركة المفرج (المدير التنفيذي لكرة القدم بالهلال سابقًا) بإبعاده نهائيًا، وأبقى على أرباع اللاعبين! حومة فكر وحومة كبد!".
جدير بالذكر أن السعودي صاحب الـ22 عامًا بدأ مسيرته الكروية في الهلال قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2021، لكنه أعير مرتين للشباب (من يناير إلى يونيو 2024، ومن سبتمبر 2024 لمايو 2025)، قبل الاستغناء عنه نهائيًا بالبيع للقادسية في صيف 2025.
ولم يشارك الجوير مع الهلال سوى في 40 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين، قبل أن يتألق بدرجة كبيرة مع الشباب.
"هذا ما يصنعه الاحتراف المبكر"
في الإطار ذاته، قارن الإعلامي الرياضي محمد الشيخ بين القيمة السوقية لكافة لاعبي المنتخب السعودي مقارنة بالموهبة المغربية أيوب بوعدي، حيث تفوق الأخيرة على الأخضر بأكمله.
الشيخ كتب: "هذا ما يصنعه الاحتراف المبكر في أوروبا، خذ مثالًا.. تبلغ القيمة السوقية للاعبي المنتخب السعودي وعددهم (26 لاعبًا) يشاركون في المونديال 40.68 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للاعب المنتخب المغربي ونادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي (18 عامًا) 50 مليون يورو".
مسيرة أيوب بوعدي في الملاعب
المغربي بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي ليل، قبل تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في يوليو 2023، بينما كان ابن الـ16 عامًا.
ورغم صغر سنه إلا أن بوعدي خاض 96 مباراة مع الفريق الأول لليل، منها 42 في الموسم المنقضي (2025-26).