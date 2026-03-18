جيريمي دوكو يحث لاعبي مانشستر سيتي على «التعويض» عن خروجهم من دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال في نهائي كأس كاراباو

وفي تصريح له عقب الخروج من البطولة القارية، أكد دوكو أن الفوز يوم الأحد سيكون بمثابة الدواء المثالي للفريق.

وقال دوكو: "إنه علاج جيد. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بتلك المباراة والفوز بلقب. المباريات الأربع المقبلة مهمة للغاية. علينا الآن أن نستعيد عافيتنا استعداداً ليوم الأحد ونخوض كل مباراة على حدة".

على الرغم من الإحباط الناجم عن الخروج من البطولة الأوروبية، سلط الجناح الضوء على قدرة الفريق على إزعاج ريال مدريد بعشرة لاعبين كمصدر للثقة. "لا يزال هناك الكثير لنلعب من أجله. ما زلنا في ثلاث مسابقات، وثلاثة ألقاب لنفوز بها. إذا حققنا ذلك، فسيظل الموسم رائعاً. بالطبع نشعر بخيبة أمل بسبب دوري أبطال أوروبا. إنه لقب جميل دائماً. لكن هناك بعض الدروس التي يجب أن نستخلصها من هاتين المباراتين [ضد ريال مدريد]. علينا أن نستعيد عافيتنا جيداً ونحن نتطلع إلى المباريات القادمة التي أمامنا".