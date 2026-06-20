"الأب عديم الفائدة" .. صحفية فرنسية تهاجم دوكو بعد قراره بمغادرة كأس العالم من أجل طفله!

وأكد جيريمي دوكو، في حديثه للصحفيين قبل مباراة مصر، إن زوجته من المتوقع أن تضع مولوده خلال مرحلة خروج المغلوب، وتحديدًا في أوائل يوليو، بالتزامن مع مباريات دوري الـ32 والـ16 من كأس العالم.

واتخذ دوكو قرارًا بأن يسافر من سياتل إلى إنجلترا، كي يكون برفقة زوجته لحظة الولادة، فيما صرح الجناح البلجيكي بأنه لا أحد يرغب في تفويت ولادة طفله، علاوة على أنه سيكون طفله الأول، معربًا عن أمله في أن يلقى قراره تعاطفًا من الاتحاد البلجيكي الذي يتضامن مع اللاعبين وظروفهم.

وكان دوكو قد أثار جدلًا بمغادرة الحصة التدريبية، الثلاثاء، بسبب بعض مشاكل التنفس، رغم أنه شارك بشكل كامل في جميع أجزاء التدريب قبل مباراة الإثنين أمام مصر.