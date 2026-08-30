هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
imago-sport-1076587414.jpgPro Sports Images
Muhammad Zaki

ترجمه

"أشعر بالقلق على الجبهة اليمنى" .. جيرارد يهاجم ليفربول بسبب التفريط في نيكو ويليامز

ليفربول
ستيفن جيرارد
نوتنجهام فوريست
نيكو ويليامس
ليفربول ضد نوتنجهام فوريست
الدوري الإنجليزي الممتاز

أسطورة الريدز لا يعجبه ميركاتو الفريق

انتقد أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد ناديه السابق بسبب موافقته على بيع نيكو ويليامز مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، واصفًا قرار السماح برحيله بأنه خطأ واضح.

وكان لاعب منتخب ويلز من أبرز العناصر في صفوف نوتنجهام فورست الذي أزعج ليفربول بتعادله 2-2 على ملعب أنفيلد بعد ظهر يوم السبت.

  • يعبر جيرارد عن ندمه على رحيل ويليامز

    لم يتحفظ جيرارد في تقييمه لتعاملات ليفربول في سوق الانتقالات بعدما شاهد ويليامز يساعد نوتنجهام فورست في انتزاع تعادل صعب على أرض ميرسيسايد.

    وأعرب قائد أنفيلد السابق، متحدثًا بصفته محللًا لدى TNT، عن استيائه الشديد من السماح برحيل لاعب سبق أن أشرف على تدريبه في فئات الناشئين بهذه السهولة عام 2022.

    وفي معرض تأمله لتأثير اللاعب الويلزي، أغدق جيرارد بالثناء على صاحب الـ23 عامًا، الذي حصل على ركلة جزاء سجلها مورجان جيبس-وايت ليمنح فورست التقدم قبل أن يعيد هدف فيكتور مونوز التعادل.

    وقال جيرارد: "كان نيكو رائعًا مع فورست، وأعتقد أن فورست كان رائعًا له. إنه تناغم جيد. الجماهير تحبه. إنه ملتزم، وممتاز في غياب الاستحواذ، ويتمتع باللياقة البدنية. وهو يلعب حاليًا في غير مركزه. يجب أن تتذكروا أنه ظهير أيمن أو ظهير جناح أيمن، وهو يقدم عملًا رائعًا للفريق على الجهة اليسرى. وعلى مدار الموسم، يمكنه تغطية كلا الجانبين. لذا أعتقد أنه من وجهة نظر المدرب، من المؤكد أنك لن ترغب في خسارته".

    • إعلان
  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    إطلاق العنان لإمكانات ويليامز الحقيقية

    ويرى جيرارد، الذي عمل عن قرب مع ويليامز خلال فترة عمله مدربًا في أكاديمية ليفربول، أن المدافع لا يزال بعيدًا عن بلوغ ذروته.

    وعلى الرغم من أنه لم يخض سوى 13 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتقاله إلى ملعب سيتي جراوند مقابل 17 مليون جنيه إسترليني عام 2022، فإن مدربه السابق يؤكد أن عقليته الاحترافية كانت دائمًا في أعلى المستويات.

    وأضاف جيرارد: «هذا لاعب يتدرب بنفس الطريقة التي يلعب بها. يأتي كل صباح، ويفعل كل شيء على أكمل وجه، وهو محترف للغاية، وهو من طينة الفائزين. إنه عدواني للغاية، وهو مقاتل، وكنا نعلم بالفعل أنه يمتلك الموهبة. إذا وفّرت كل شيء حول موهبتك، فيمكنك اللعب على هذا المستوى ويمكنك البقاء على هذا المستوى. وما زلت أعتقد أنه لم يصل إلى سقف إمكاناته بعد، وما زلت أرى أنه في سنٍّ تتيح له الانتقال إلى مستوى أعلى مع الخبرة والوقت والمزيد من المباريات».

  • أزمة الظهير الأيمن في أنفيلد

    يأتي توقيت صعود ويليامز مع فورست مؤلماً بشكل خاص لجماهير ليفربول عقب الرحيل المدوي لترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد الصيف الماضي، فمع غياب الدولي الإنجليزي، تحوّل مركز الظهير الأيمن إلى نقطة ضعف واضحة أمام المدرب أندوني إيراولا، الذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول منذ توليه المهمة.

    وواصل جيرارد تحليله قائلاً: "إنه يلعب في غير مركزه، ويقدّم عملاً رائعاً على الجهة اليسرى. هل يمكنكم تخيّل كيف سيكون أداؤه لو لعب على الجهة اليمنى؟ بالنسبة لي، إنه ظهير رائع، وأعتذر لجماهير فورست، لكني لا أقول هذا مجاملةً، كان يجب على ليفربول أن يحتفظ به، هذا أمر مؤكد".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    هل يُجبر ليفربول على دخول سوق الانتقالات؟

    وفي ظل غياب كونور برادلي حاليًا بسبب الإصابة، تبدو خيارات مركز الظهير محدودة بشكل متزايد بالنسبة لناد يطمح للمنافسة على اللقب.

    وقد جاءت نتائج تجربة الدفع بدومينيك سوبوسلاي في دور دفاعي أعمق متباينة، ما دفع جيرارد إلى الإشارة إلى أن التحرك في سوق الانتقالات المقبل قد يكون الحل الوحيد الممكن لمعالجة هذا الاختلال.

    وأضاف جيرارد عقب المباراة: "أنا قلق بشأن الجانب الأيمن. أعتقد أن الدليل على ذلك هو أنك تضطر إلى الدفع بأفضل لاعب لديك تقريبًا، سوبوسلاي، في مركز الظهير الأيمن مجددًا. لقد شاهدتم ذلك مرات عديدة الموسم الماضي. إصابة كونور برادلي تؤذي ليفربول، فهو أفضل ظهير أيمن لديهم. وبالطبع، رحيل ترينت، وقد تحدثنا عن ذلك في مناسبات عديدة. لن أتفاجأ إذا حاولنا القيام بشيء ما في هذا المركز".


الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام