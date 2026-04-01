Goal.com
مباشر
World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
James Westwood

ترجمه

جيجي دوناروما، وروبرت ليفاندوفسكي، وفيكتور أوسيمهن، وأبرز النجوم الذين فشلوا في التأهل إلى كأس العالم 2026

التحليل الفني
كأس العالم
جيانلويجي دوناروما
روبرت ليفاندوفسكي
فيكتور أوسيمين
خفيتشا كفاراتسخيليا
بريان مبيومو
دومينيك سوبوسلاي
بنيامين سيسكو
دوشان فلاهوفيتش
كريستيان إريكسن
بيير إيميرك آوباميانج
أليكسيس سانشيز
كايلور جامبوا نافاس
سيرهو غيراسي
إيطاليا
نيجيريا
الكاميرون
الدنمارك
بولندا
المجر
جورجيا
صربيا
سلوفينيا
الجابون
تشيلي
كوستاريكا
غينيا
فقرات ومقالات

لم يتبق الآن سوى ما يزيد قليلاً عن شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تأهلت جميع الفرق الـ48 بعد انتهاء مباريات الملحق المختلفة خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس. وقد نجحت جميع الفرق المرشحة للفوز باللقب قبل انطلاق البطولة في اجتياز مرحلة التصفيات بنجاح، بما في ذلك إسبانيا والبرازيل وإنجلترا وفرنسا وحاملة اللقب الأرجنتين.

من المتوقع أن تكون هذه البطولة بمثابة «الرقصة الأخيرة» لليونيل ميسي، في حين سيسعى لاعبون مثل لامين يامال وفينيسيوس جونيور وأوسمان ديمبيلي وكيليان مبابي إلى التفوق على نجم «الألبيسيليستي». من ناحية أخرى، يستعد كريستيانو رونالدو لمساواة ميسي باعتباره اللاعب الوحيد الآخر الذي شارك في ست بطولات كأس العالم عندما يقود البرتغال مرة أخرى، وسيحمل هاري كين آمال إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل، وسيخطو إرلينغ هالاند على أكبر مسرح لكرة القدم الدولية لأول مرة مع النرويج، التي تعتبر من الفرق المفاجئة.

لكن بالنسبة للبعض، انتهت الرحلة بالفعل بعد أن حصدت مرحلة التصفيات نصيبها من المفاجآت البارزة. يستعرض موقع GOAL أكبر النجوم الذين لن يضيئوا سماء أمريكا الشمالية الصيف المقبل بالتأكيد...

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    جيجي دوناروما (إيطاليا)

    للمرة الثالثة على التوالي، فشلت إيطاليا في التأهل لكأس العالم. منذ فوزها بالبطولة عام 2006، لم تحقق «الأزوري» سوى فوز واحد في البطولة (ضد إنجلترا عام 2014)، وستضطر الآن إلى متابعة البطولة من المنزل مرة أخرى بعد خسارتها يوم الثلاثاء بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك.

    وبالتالي، لا يزال جيل كامل من اللاعبين الإيطاليين، بما في ذلك ساندرو تونالي ونيكولو باريللا وأليساندرو باستوني، ينتظرون فرصة لترك بصمتهم في بطولة عالمية، على الرغم من أن أشهرهم ربما يكون الحارس جيجي دوناروما. يُعتبر الفائز الحالي بجائزة ياشين وأفضل لاعب في بطولة يورو 2020 أحد أفضل حراس المرمى في جيله، لكن الرجل الذي أبهر الجماهير عندما ظهر لأول مرة مع ميلان وهو في سن الـ16 سيكون قد دخل الثلاثينيات من عمره بحلول الوقت الذي تتاح له فيه الفرصة للتأهل إلى أول كأس عالم له.

    بالطبع، لا ينبغي إلقاء اللوم على دوناروما في إخفاقات إيطاليا، لكن بصفته أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني، سيتعين على حارس مرمى مانشستر سيتي أن يثبت نفسه ويضمن بقاءه في المستوى الأعلى لمدة أربع سنوات أخرى إذا أرادت إيطاليا، الفائزة باللقب أربع مرات، العودة أخيرًا إلى كأس العالم في عام 2030.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

    لن تتاح لروبرت ليفاندوفسكي، أحد أعظم المهاجمين في القرن الحادي والعشرين، الفرصة هذا الصيف لتحسين سجله في نهائيات كأس العالم، الذي يبلغ هدفين في سبع مباريات، بعد أن خرجت بولندا من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بخسارة 3-2 أمام السويد في مارس الماضي. ويبدو أن تلك الهزيمة سترفع الستار على مسيرة ليفاندوفسكي الدولية أيضًا، حيث ألمح اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى اعتزاله مباشرة بعد المباراة.

    تتضاءل قدرات ليفاندوفسكي منذ عامين الآن، ويبدو من المرجح بشكل متزايد أن يسمح له برشلونة بالرحيل هذا الصيف عندما ينتهي عقده في كاتالونيا. ومع ذلك، كان يأمل في الاستمتاع بمشاركة أخيرة في البطولة قبل أن يدخل السنوات الأخيرة من مسيرته الحافلة.

  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    خفيشا كفاراتشيليا (جورجيا)

    كانت جورجيا من المفاجآت في بطولة يورو 2024، وكان خفيشا كفاراتشيليا القوة الدافعة وراء وصولها إلى دور الـ16 بفضل انطلاقاته المذهلة ومعدل أدائه الدؤوب. لكن جناح باريس سان جيرمان لن يظهر موهبته على أكبر مسرح على الإطلاق الصيف المقبل.

    سجل كفاراتشيليا هدفين في تصفيات كأس العالم، بما في ذلك في الفوز 3-0 على بلغاريا، لكن جورجيا خسرت أربع مباريات من أصل خمس مباريات متبقية، واحتلت المركز الثالث بفارق كبير خلف إسبانيا وتركيا في المجموعة E. كانت الهزيمة القاسية 4-1 أمام تركيا خارج أرضها هي أدنى نقطة وصلت إليها الفريق، وسيضطر المدرب ويلي سانيول إلى العودة إلى نقطة البداية لرفع معنويات فريقه الذي يعاني من انخفاض الثقة، والذي لا يضم أي لاعب آخر يمكنه الاقتراب من مستوى كفاراتشيليا.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    فيكتور أوسيمهن (نيجيريا)

    ستغيب نيجيريا عن كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد تعرضها لهزيمة مفاجئة في مباراة الملحق النهائية الأفريقية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكان منتخب «النسور السوبر» المرشح الأوفر حظاً للتأهل إلى مباراة الملحق القاري النهائية في مارس بعد تغلبه على الغابون، لكن جمهورية الكونغو الديمقراطية حطمت أحلامه عقب مباراة مرهقة حُسمت في النهاية بركلات الترجيح.

    تعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي، وتلاشت قوة نيجيريا الهجومية بعد خروج أوسيمهن في الشوط الأول بسبب إصابة في الساق. لم يحالف الحظ جمهورية الكونغو الديمقراطية في تسجيل الهدف الثاني، لكن الحظ ابتسم لها في ركلات الترجيح حيث فازت 4-3. 

    لم يكن من المفترض أن تصل الأمور إلى هذا الحد بالنسبة لما يُعد بلا شك جيلاً ذهبياً لنيجيريا. سيكون غياب أوسيمهن خسارة كبيرة بشكل خاص عند انطلاق كأس العالم، نظراً لأن نجم غالطة سراي يعد من بين أفضل المهاجمين في العالم. سجل أوسيمهن ثمانية أهداف في التصفيات، لكن بقية لاعبي منتخب نيجيريا لم يرقوا إلى مستواه العالي.

    أخفق لاعبون مثل أديمولا لوكمان وأليكس إيووبي وصامويل تشوكويزي وكالفين باسي وويلفريد نديدي، ورغم أن الأمور كانت ستختلف لو لم يغب أوسيمهن عن ثلاث مباريات بسبب الإصابة، إلا أن نيجيريا أصبحت تعتمد بشكل مفرط على لاعب نابولي السابق. سيبلغ أوسيمهن الثلاثين من عمره بحلول موعد كأس العالم المقبل، مما يعني أن سنوات ذروته ستكون قد ضاعت من منظور عالمي.

  • Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    كريستيان إريكسن (الدنمارك)

    لأول مرة منذ بطولة يورو 2016، فشلت الدنمارك في التأهل إلى أي بطولة كبرى بعد خسارتها أمام التشيك بركلات الترجيح في مباريات الملحق التي نظمتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). كانت الدنمارك على بعد دقائق معدودة من حجز مقعدها في نوفمبر الماضي قبل أن تستقبل هدفين متأخرين من اسكتلندا، ودفعت ثمن ذلك في ظروف مؤلمة للغاية بعد أربعة أشهر في براغ.

    غاب كريستيان إريكسن عن مباراة اسكتلندا بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية عقب رحيله عن مانشستر يونايتد. لكن بعد أن انتقل متأخراً إلى فولفسبورغ وأبهر الجميع في الدوري الألماني، استدعي مجدداً للمشاركة في التصفيات، مما أشعل الأمل في أن يلعب اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً في كأس العالم مرة أخرى. لكن ذلك لم يحدث، وأصبح من غير المرجح الآن أن يشاهد المشجعون صانع ألعاب توتنهام السابق يلعب على أعلى مستوى مرة أخرى.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    بيير-إيميريك أوباميانغ (الغابون)

    يُعد بيير-إيميريك أوباميانغ أحد أفضل المهاجمين في جيله الذين لم يشاركوا قط في كأس العالم، وبعد فشل الغابون الأخير في التأهل، يمكن القول بثقة إن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا سيتقاعد دون أن يحقق هذا الهدف. حجزت الغابون مكانها في تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بعد أن احتلت المركز الثاني في مجموعتها، بفارق نقطة واحدة فقط عن كوت ديفوار، وساهم أوباميانغ بسبعة أهداف في تحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك أربعة أهداف رائعة في فوز مثير بنتيجة 4-3 خارج أرضها على غامبيا.

    قاد النجم السابق لأرسنال وبوروسيا دورتموند، الذي يستمتع حالياً بفترة ثانية مع مرسيليا على مستوى الأندية، خط الهجوم مرة أخرى في مباراة نصف النهائي المثيرة بين الغابون ونيجيريا. كافحت الغابون بقوة لإجبار المباراة على الذهاب إلى الوقت الإضافي، حيث أدرك ماريو ليمينا التعادل في الدقيقة 89، لكن ذلك بدا أنه استنفد كل طاقتهم، وخرجت نيجيريا في النهاية فائزة بنتيجة 4-1، حيث سجل أوسيمهن ثنائية. 

    تستمر مساعي الغابون للتأهل لأول مرة إلى كأس العالم، ومن المؤكد أن فرصها ستتضاءل بمجرد خسارة خدمات أوباميانغ.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-MUSAFP

    بريان مبيومو (الكاميرون)

    وُلد بريان مبيومو في وسط فرنسا ومثل منتخب «البلوز» في فئة تحت 21 عامًا، لكنه في عام 2022، غيّر جنسيته ليمثل الكاميرون، موطن والده. وبعد مرور ثلاث سنوات، ربما يشعر بجزء من الندم على هذا القرار. 

    تعرضت الكاميرون لهزيمة محرجة أمام الرأس الأخضر، الفريق الصغير، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم واجهت جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباريات الملحق التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. لعب مبومو المباراة كاملة، إلى جانب زميله في مانشستر يونايتد أندريه أونانا وكارلوس باليبا لاعب برايتون، لكن جمهورية الكونغو الديمقراطية فازت بالمباراة 1-0، بفضل هدف الفوز الذي سجله تشانسل مبيمبا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    مبيومو، الذي سجل سبعة أهداف فقط في 27 مباراة مع الكاميرون حتى الآن، أضاع فرصة سانحة في الشوط الثاني، وانتشرت صورته على نطاق واسع وهو يندفع غاضباً نحو النفق بعد صافرة النهاية.

    لعبت "الأسود التي لا تقهر" في كأس العالم أكثر من أي دولة أفريقية أخرى (ثماني مرات)، لكن الفريق الحالي لا يقارن بفرق الماضي. فقد أعاقت الاضطرابات خارج الملعب أي تقدم في السنوات الأخيرة، ولا يبدو الطريق إلى الأمام واضحاً على الإطلاق.

  • Vlahovic SerbiaGetty

    دوسان فلاهوفيتش (صربيا)

    فشلت صربيا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2014، ولا شك أن هذا الفشل سيكون أكثر إيلامًا من غيره. استقال المدرب دراغان ستويكوفيتش عقب الهزيمة المخيبة للآمال بنتيجة 1-0 على أرضها أمام ألبانيا في أكتوبر، وخرجت صربيا رسميًا من المنافسة بعد هزيمتها 2-0 أمام إنجلترا في ويمبلي بعد شهر.

    تأهلت إنجلترا كمتصدرة للمجموعة K بسجل مثالي، بينما وصلت ألبانيا إلى المباريات الفاصلة لأول مرة في تاريخها. كانت حملة كابوسية لصربيا، وبشكل أكثر تحديداً لدوسان فلاهوفيتش، الذي سجل هدفين فقط واختفى تماماً في المباريات المزدوجة ضد إنجلترا وألبانيا.

    لم يثبت نجم يوفنتوس نفسه بعد كمهاجم من الطراز الرفيع، ولا تزال هناك تساؤلات حول مستقبله في تورينو مع دخوله الأشهر الأخيرة من عقده مع البيانكونيري. وبسجل يقتصر على 16 هدفاً في 41 مباراة دولية، لم يقدم الكثير لإلهام صربيا أيضاً.

  • Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    دومينيك سوبوسلاي (المجر)

    كانت المجموعة F بلا شك واحدة من أكثر مجموعات التصفيات الأوروبية إثارة، حيث لم يتحدد الفريقان المتصدران إلا في الجولة الأخيرة من المباريات. سحقت البرتغال أرمينيا بنتيجة 9-1 لتحتل الصدارة، وكانت المجر على بعد ثوانٍ معدودة من حسم المركز الثاني، لولا هدف تروي باروت، بطل ثلاثية الأهداف، الذي حرمها من ذلك. 

    سجل المهاجم السابق لتوتنهام هدفاً من مسافة قريبة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح أيرلندا الفوز 3-2 في بودابست، مما أثار مشاهد احتفالية صاخبة في مقاعد البدلاء للفريق الضيف. لكن على النقيض من ذلك، شوهد قائد منتخب المجر دومينيك زوبوسلاي وهو يذرف الدموع.

    ربما اعتبر بعض مشجعي أيرلندا ذلك بمثابة "القدر"، لأن نجم ليفربول شوهد وهو يحتفل بالهدف الثاني للمجر في المباراة بوضع إصبعه في أنفه وتحريكه في اتجاه مقاعد البدلاء، لكن قلة من اللاعبين بذلوا جهداً أكبر من زوبوسلاي في سحب منتخب بلادهم نحو أمريكا الشمالية.

    كان التأهل إلى كأس العالم مكافأة عادلة له بعد مساهمته في خمسة أهداف في ست مباريات، بما في ذلك هدف التعادل المذهل في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد البرتغال. كما أبهر زميل زوبوسلاي في ليفربول، ميلوس كيركيز، لكن التراخي أفسد على المجر الأمر في النهاية، وستمتد الآن انتظارهم للمشاركة العاشرة في نهائيات كأس العالم إلى 44 عاماً. 

  • Bolivia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    أليكسيس سانشيز (تشيلي)

    حظي أليكسيس سانشيز بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات شملت فترات ناجحة مع برشلونة وأرسنال وإنتر، كما تألق مع منتخب تشيلي في كأس العالم 2014. لكن هذا المهاجم الصغير الحجم، الذي يبلغ الآن 37 عامًا، لن يحظى بفرصة الظهور على تلك المسرحية مرة أخرى.

    فشلت تشيلي بفارق ضئيل في التأهل لنهائيات 2018 و2022، لكنها كانت بعيدة كل البعد هذه المرة، حيث احتلت المركز الأخير في جدول ترتيب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) برصيد 11 نقطة فقط من 18 مباراة. وأبعدت إصابة خطيرة في ربلة الساق سانشيز عن المباريات الثماني الأولى، وتم استبعاده تماماً من التشكيلة بعد تعيين المدرب الجديد نيكولاس كوردوفا في سبتمبر.

    شارك سانشيز في المباراة التي خسرها فريقه 1-0 على أرضه أمام الأرجنتين والمباراة التي خسرها 2-0 في بوليفيا، لكنه كان مجرد ظل لما كان عليه في السابق. لم يعلن سانشيز اعتزاله رسمياً عن اللعب الدولي، لكن تشيلي تبدأ حقبة جديدة بدون نجمها الأسطوري، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLOAFP

    بنجامين سيسكو (سلوفينيا)

    لعب بنجامين سيسكو كل دقيقة من الدقائق الأربع الأولى في تصفيات كأس العالم، لكنه لم يسجل أي هدف أو يقدم أي تمريرة حاسمة، حيث حصد الفريق ثلاث نقاط فقط من أصل 12 نقطة ممكنة. ثم تعرض لإصابة في الركبة أجبرت مهاجم مانشستر يونايتد على مشاهدة المباراة عاجزاً من على خط التماس، بينما خسرت سلوفينيا 2-0 على أرضها أمام كوسوفو في نوفمبر، مما أنهى آمالها الضئيلة في الوصول إلى بطولة الصيف المقبل.

    لم تتأهل سلوفينيا منذ عام 2010، ومن الصعب أن نرى نهاية لهذه السلسلة من الإخفاقات في أي وقت قريب. بخلاف سيسكو، لا يوجد ما يذكر من الجودة في صفوف الفريق، حيث لا يوجد سوى الحارس يان أوبلاك القادر على الأداء بمستوى عالمي. يبذل سيسكو جهداً كبيراً، لكنه ليس صانع معجزات؛ وبدون دعم مناسب، سيستمر هو وسلوفينيا في التخبط في المستقبل المنظور.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HONAFP

    كيلور نافاس (كوستاريكا)

    عندما عاد كيلور نافاس من اعتزاله الدولي في مايو 2025، كان ذلك بهدف المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة. قد يكون الحارس الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات يبلغ الآن 39 عامًا ويقضي أواخر مسيرته في المكسيك مع فريق بوماس، لكنه أعيد تعيينه على الفور كقائد لمنتخب كوستاريكا في حملة التصفيات، حيث سعت كوستاريكا للاستفادة من كون أفضل ثلاثة فرق في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) مشاركة في استضافة البطولة وبالتالي غير مشاركة فيها.

    ورغم أن نافاس لم يستقبل سوى ستة أهداف في مبارياته الست في التصفيات، إلا أن قلة الأهداف في المرمى الآخر جعلت كوستاريكا تفوز بمباراة واحدة فقط لتحتل المركز الثالث في المجموعة C خلف هندوراس والمنتخب الفائز هايتي. وهذا يعني أن منتخب "لوس تيكوس" لن يشارك في النهائيات للمرة الثانية فقط في القرن الحادي والعشرين.

  • Serhou Guirassy Guinea 2024Getty Images

    سيرهو غيراسي (غينيا)

    قليلون هم المهاجمون الذين تفوقوا في التسجيل على سيرو جيراسي في أنحاء أوروبا خلال المواسم القليلة الماضية. منذ بداية موسم 2023-2024، سجل مهاجم بوروسيا دورتموند 86 هدفاً في جميع المسابقات على مستوى الأندية، وتصدر قائمة الهدافين في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وبالتالي، كانت غينيا تعلق آمالاً كبيرة على قدرته على نقل هذا المستوى إلى الساحة الدولية ودفع الفريق إلى أول مشاركة له في كأس العالم.

    لكن غيراسي خيب الآمال بشكل كبير، حيث سجل هدفاً واحداً فقط خلال تصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي احتلت فيها غينيا المركز الرابع في مجموعتها خلف الجزائر وأوغندا وموزمبيق. فازت غينيا بأربع مباريات فقط من أصل 10، حيث فشل غيراسي في تقديم أي أداء يذكر في الثلث الأخير من الملعب.