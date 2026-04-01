جيجي دوناروما، وروبرت ليفاندوفسكي، وفيكتور أوسيمهن، وأبرز النجوم الذين فشلوا في التأهل إلى كأس العالم 2026

للمرة الثالثة على التوالي، فشلت إيطاليا في التأهل لكأس العالم. منذ فوزها بالبطولة عام 2006، لم تحقق «الأزوري» سوى فوز واحد في البطولة (ضد إنجلترا عام 2014)، وستضطر الآن إلى متابعة البطولة من المنزل مرة أخرى بعد خسارتها يوم الثلاثاء بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك.

وبالتالي، لا يزال جيل كامل من اللاعبين الإيطاليين، بما في ذلك ساندرو تونالي ونيكولو باريللا وأليساندرو باستوني، ينتظرون فرصة لترك بصمتهم في بطولة عالمية، على الرغم من أن أشهرهم ربما يكون الحارس جيجي دوناروما. يُعتبر الفائز الحالي بجائزة ياشين وأفضل لاعب في بطولة يورو 2020 أحد أفضل حراس المرمى في جيله، لكن الرجل الذي أبهر الجماهير عندما ظهر لأول مرة مع ميلان وهو في سن الـ16 سيكون قد دخل الثلاثينيات من عمره بحلول الوقت الذي تتاح له فيه الفرصة للتأهل إلى أول كأس عالم له.

بالطبع، لا ينبغي إلقاء اللوم على دوناروما في إخفاقات إيطاليا، لكن بصفته أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني، سيتعين على حارس مرمى مانشستر سيتي أن يثبت نفسه ويضمن بقاءه في المستوى الأعلى لمدة أربع سنوات أخرى إذا أرادت إيطاليا، الفائزة باللقب أربع مرات، العودة أخيرًا إلى كأس العالم في عام 2030.