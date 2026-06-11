جياني إنفانتينو .. عدو جمهور كرة القدم "نيرون" كأس العالم!

كان هذا ادعاءً سخيفاً من رجل وافق على تطبيق «التسعير الديناميكي» وفرض رسوم بنسبة 30 في المائة على التذاكر المعاد بيعها في كأس العالم، وهي محاولات سافرة لنهب أموال المشجعين قدر الإمكان — ومع ذلك، فإن إنفانتينو لم يكتفِ بالدفاع عن هذه الإجراءات بقوة فحسب، بل استخف بها أيضاً.
قال إنفانتينو في مؤتمر عقد في بيفرلي هيلز: "إذا عرض بعض الأشخاص في سوق إعادة البيع تذاكر للنهائي بسعر 2 مليون دولار، فهذا أولاً لا يعني أن التذاكر تكلف 2 مليون دولار. وثانياً، لا يعني أن أحداً سيشتري هذه التذاكر. وإذا اشترى أحدهم تذكرة للنهائي مقابل 2 مليون دولار، فسأحضر له شخصياً هوت دوغ وكوكا كولا لأتأكد من أنه سيحظى بتجربة رائعة!
"لكن علينا أن ننظر إلى السوق – نحن في السوق التي تعد الترفيه فيها الأكثر تطوراً في العالم. لذا، علينا تطبيق أسعار السوق. في الولايات المتحدة، يُسمح بإعادة بيع التذاكر أيضاً. لذا، إذا قمت ببيع التذاكر بسعر منخفض للغاية، فسيتم إعادة بيع هذه التذاكر بسعر أعلى بكثير.
"وفي واقع الأمر، على الرغم من أن بعض الناس يقولون إن أسعار التذاكر لدينا مرتفعة، فإنها تنتهي في سوق إعادة البيع بسعر أعلى بكثير، يزيد عن ضعف سعرنا."
كان هذا تخلياً مخزياً عن المسؤولية من جانب إنفانتينو، حيث استلهم الرجل الذي أطلق عليه ترامب لقب "ملك كرة القدم" من كتاب قواعد الرأسمالية المطلقة، بحجة أنه يجب دائماً السماح للسوق بتحديد قيمة أي سلعة.
خلاصة القول، بالطبع، هي أن الغالبية العظمى من المشجعين لم يتمكنوا من حضور المباريات بسبب ارتفاع الأسعار، كما أشارت منظمة مشجعي كرة القدم الأوروبية (FSE) إلى أن "الفيفا تحتكر مبيعات التذاكر لكأس العالم 2026 واستخدمت تلك السلطة لفرض شروط على المشجعين لن تكون مقبولة أبدًا في سوق تنافسية... والحقيقة هي أن ممارسات الفيفا غير العادلة في بيع التذاكر لا تترك للمشجعين المخلصين خياراً آخر سوى الدفع أو الخسارة".