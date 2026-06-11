جياني إنفانتينو .. عدو جمهور كرة القدم "نيرون" كأس العالم!

في مؤتمر صحفي عُقد في كينيا في أغسطس الماضي، أبلغ صحفي جنوب أفريقي إنفانتينو ونائب رئيس الفيفا باتريس موتسيبي بوجود قلق شديد بشأن استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم، "وهي دولة لا يشعر بعضنا فيها بالترحيب".

وأضاف الصحفي: "أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتقكم للتأكد من أن أفريقيا وجميع شعوب العالم لا تشعر بالاستبعاد، ولا تشعر بأنها مواطنون من الدرجة الثانية في عالم يجب أن تسود فيه المساواة".

أصر إنفانتينو على أنه لا داعي للقلق بشأن حظر السفر الذي فرضه دونالد ترامب والقيود الصارمة على التأشيرات.

وقال: "أعتقد أنه من المهم توضيح هذا الأمر، لأن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة المتداولة"، مضيفاً: "سيكون الجميع مرحباً بهم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة لحضور كأس العالم لكرة القدم العام المقبل. هناك إجراءات يجب اتباعها للحصول على التأشيرات وما إلى ذلك. لكن هذه الإجراءات ستكون سلسة..." لكن الأمر كان عكس ذلك تماماً.

قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق كأس العالم، وسط موجة من رفض منح التأشيرات لمشجعين من جميع أنحاء العالم، أصبح الحكم الصومالي عمر أرتان الشخصية الأبرز حتى الآن التي مُنعت من دخول الولايات المتحدة - وحتى الآن، دون أي تفسير مقبول، مما يجعل من ادعاء إنفانتينو بأن البطولة ستكون مفتوحة للجميع مجرد سخرية.

"نريد توحيد العالم وسنوحده. كونوا إيجابيين"، قال إنفانتينو أمام قاعة مليئة بالصحفيين الأفارقة في كينيا، "وسترون أنه سيكون احتفالاً عظيماً، عظيماً ببطولة كأس العالم FIFA الأعظم على الإطلاق".

لكن ما نشهده بالفعل هو النسخة الأكثر حصرية على الإطلاق، وهي النتيجة الصادمة ولكن الحتمية لتملق إنفانتينو المستمر لبعض السياسيين الأكثر استحقاقاً للانتقاد على هذا الكوكب.