متهمًا إياه بتشويه صورة جياني إنفانتينو .. فيفا يرفع دعوى ضد يويفا

رداً على الدعوى التي رفعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء طلبًا للتدخل في نيويورك، طالبًا رفض الدعوى.

وفي رده القانوني، وجه فيفا انتقادات شديدة لأليكساندر تشيفيرين ومنظمته. وجاء في المذكرة: «على الرغم من أن هذه الطلبات تبدو وكأنها مذكرات قانونية تتضمن عناوين وأرقام قضايا، إلا أنها ليست سوى بيانات صحفية تهدف إلى دعم حملة التشويه التي تشها يويفا ضد فيفا وقيادته».

كما جادل فيفا بأن يويفا قام بحظر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFE) لمجرد منع الدول الأصغر من اكتساب القوة المالية وتحدي النخبة الأوروبية.