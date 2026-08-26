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Gianni InfantinoGetty Images
علي سمير

ترجمه

قرار رسمي يُعقد الموقف .. إيطاليا توجه ضربة قوية لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة الفيفا

إيطاليا
كأس العالم

رئيس الاتحاد الدولي في موقف لا يحسد عليه

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الفيفا المقررة في مارس 2027.

قال رئيس الاتحاد جيوفاني مالاجو: "سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الأوروبية الأخرى لتعزيز فكرة كرة قدم قائمة على الجدارة والتضامن والاستدامة ووضع المشجعين في المقام الأول".

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى التعبير بوضوح وشفافية عن موقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في اتفاق تام مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيسه ألكسندر تشيفيرين، إزاء المبادرات الأخيرة التي طرحها رئيس الفيفا في مجال الحوكمة وتطوير المسابقات الدولية.

  • تصريحات مالاجو

    رئيس الاتحاد الإيطالي قال:"سنواصل العمل إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحادات الأوروبية الأخرى لتعزيز فكرة عن كرة القدم قائمة على الجدارة والتضامن والاستدامة ومركزية الجماهير.

    وأضاف:" نجد أنفسنا في نموذج قائم على الحوار والإصغاء والمسؤولية المشتركة، وهو ما أتاح حتى الآن لكرة القدم أن تنمو وتبتكر، وفي الوقت نفسه أن تدافع عن مبادئها التأسيسية".

    وتأتي هذه الخطوة على خلفية الاعتراضات على سياسات جياني إنفانتينو في إدارة الاتحاد الدولي، وفكرته الأخيرة بتحويل كأس العالم إلى مشروع استثماري موسع، مما تسبب في الهجوم عليه والمطالبة برحيله في أقرب وقت ممكن.

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