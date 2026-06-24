"لم نحقق أي مكاسب مالية" .. جياني إنفانتينو يدافع توقف شرب المياة المثير للجدل في كأس العالم 2026

رفض إنفانتينو بشدة الادعاءات التي تفيد بأن فترات الراحة الإلزامية الجديدة التي تبلغ مدتها ثلاث دقائق، والمقررة في الدقيقتين 22 و67 من المباريات، تهدف إلى تحقيق عائدات إعلانية. وأشارت تقارير إلى أن بعض الفترات الإعلانية التلفزيونية كانت تُباع بمبلغ 750,000 دولار خلال مباريات منتخب الولايات المتحدة، مما دفع المشجعين إلى الاعتقاد بأن فترات التوقف هذه كانت قرارًا مدفوعًا بدوافع تجارية.

ومع ذلك، أكد إنفانتينو في حديثه لصحيفة «ذا جارديان» أن فيفا لم يحقق أي أرباح من هذه الفترات، قائلًا: «لا توجد إيرادات إضافية للفيفا، حيث تم توقيع جميع الاتفاقيات التجارية قبل وقت طويل. لذا، فهذه ليست مسألة مالية بالنسبة لنا. بالنسبة لنا، إنها مسألة رياضية بحتة».