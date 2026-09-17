وقد طلبت هيويت، التي تشغل أيضًا منصب نائبة رئيس فيفا، رسميًا من الرئيس جياني إنفانتينو الكشف عن جميع الوثائق الداخلية المتعلقة بالخطة الفاشلة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم، وكذلك الإلغاء الغامض لإيقاف فولارين بالوجون؛ لاعب أمريكا، خلال كأس العالم 2026.
ضغط إنجليزي .. نائبة جياني إنفانتينو تطالبه بكشف المستور في خطة بيع كأس العالم و"فضيحة" بالوجون
هيويت ينتقد إدارة الفيفا
وفقًا لـ«بيبي سي سبورت»، صعّد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الضغط على رئيس فيفا إنفانتينو، حيث طالبت هيويت بالكشف الكامل عن الوثائق قبل انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس فيفا في 15 أكتوبر.
وفي رسالة موجهة أيضًا إلى الأمين العام ماتياس جرافستروم، سلطت هيويت الضوء على ما وصفته بالإخفاقات في الحوكمة والانهيار الجوهري للثقافة داخل الهيئة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم.
ويكمن جوهر النزاع في مقترح «FIFA Forward Enterprise» (FFE) الذي تم إلغاؤه الآن، والذي كان يهدف إلى إحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها المنظمة أصولها الأكثر ربحية. وتضمنت الخطة إنشاء شركة جديدة لتتولى حقوق التسويق وبيع التذاكر لجميع المسابقات الكبرى، بما في ذلك كأس العالم، مع بيع حصة تبلغ 21% إلى شركة استثمارية خاصة.
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لغز إيقاف بالوجون
وبصرف النظر عن الأمور التجارية، يسعى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى الحصول على توضيح بشأن القرار المثير للجدل بإلغاء عقوبة الإيقاف التي فُرضت على المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم.
وكان المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً قد تلقى بطاقة حمراء مباشرةً بسبب مخالفة ارتكبها ضد المدافع طارق موهاريموفيتش خلال الفوز 2-0 على البوسنة والهرسك في دور الـ32، لكنه سُمح له بشكل غير متوقع بالمشاركة في مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا بدلاً من قضاء عقوبة الإيقاف التلقائية لمباراة واحدة.
وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أيد في البداية حملة إعادة انتخاب إنفانتينو، لكن قضية بالوجون أثارت مخاوف جدية بشأن احتمال وجود تدخل سياسي، خاصة بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اتصل شخصياً برئيس فيفا للضغط من أجل إعادة النظر في القرار.
ولم يقدم فيفا سوى القليل من التفسيرات لهذا التغيير المفاجئ في الموقف، واكتفت بالإشارة إلى بند يسمح بتعليق عقوبات الإيقاف، مما دفع الاتحادات الوطنية إلى المطالبة بإجابات.
المعارك القانونية وتصدع الثقة
أثارت تداعيات اقتراح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFE) إجراءات قانونية صارمة، حيث رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) دعاوى جنائية ضد إنفانتينو أمام ثلاث محاكم أمريكية، مطالبًا في الوقت نفسه بالكشف الكامل عن جميع الوثائق ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رسالة مفتوحة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الأمريكي للكرة (CONCACAF) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتهموا فيها فيفا ورئيسه بخرق الثقة نتيجة للخداع.
ورد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) على هذه الاتهامات، متهمًا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بشن «حملة تشويه» ضد الهيئة الإدارية وقيادتها. وعلى الرغم من الموقف الدفاعي الذي تتخذه زيورخ، فإن الضغط على إنفانتينو يتصاعد بسرعة، حيث كانت الاتحادات الإنجليزية والويلزية والاسكتلندية من بين عدة اتحادات سحبت رسميًا دعمها لحملة إعادة انتخابه.
- AFP
إنفانتينو يواجه معركة من أجل إعادة انتخابه
ومن المقرر أن يسعى صاحب الـ56 عامًا إلى الفوز بولاية رابعة في مارس المقبل، في حين يواجه المنافسون المحتملون موعدًا نهائيًّا في 18 نوفمبر لتقديم مرشحهم.
وعلى الرغم من تراجع الدعم الذي يحظى به في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، لا يزال إنفانتينو يتمتع بقاعدة نفوذ عالمية قوية، مدعومة بتأييد قوي من الاتحادات الأفريقية والأمريكية الجنوبية والأوقيانوسية.
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