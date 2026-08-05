وسط اتهامات الابتزاز ودعوات التمرد .. إنفانتينو يحاول إنقاذ منصبه باجتماع طارئ في المغرب

كما أعرب نائب إنفانتينو، الأمين العام ماتياس جرافستروم، عن استيائه في رسالة بريد إلكتروني مسربة موجهة إلى الموظفين. ولم يتردد جرافستروم في وصف الأجواء الحالية في مقر الفيفا بأنها «فوضى» يصعب حتى فهمها.

وكتب جرافستروم في الرسالة الداخلية: «لقد وُضعنا جميعًا في خضم اضطراب يصعب فهمه وقبوله، لكن بصفتي الأمين العام، أحثكم على الاستمرار في التركيز على ما لطالما وحدنا: خدمة كرة القدم واتحاداتنا الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.

«إن سلسلة الأحداث المحزنة والمستهجنة – التي انتهت لحسن الحظ بالتخلي نهائياً عن مشروع FFE – مهما شعرنا بالاستياء منها، لا ينبغي أن تطغى على هذا الواقع.

"أؤكد لكم أنكم، بصفتكم أعضاء في الإدارة، ستتم حمايتكم وصونكم من السياق السياسي الذي نعيشه حالياً. لا داعي للقلق.

"الأفراد، واللحظات المضطربة، والحوادث المؤسفة تأتي وتذهب. أما المؤسسة، ومهمتها، ومسؤوليتها تجاه كرة القدم العالمية، فهي مستمرة، ولهذا السبب يجب أن نحافظ دائمًا على احترافيتنا، ونظرتنا المتوازنة، ورباطة جأشنا."



