"ليس مؤهلًا لمقعد الرئيس" .. اعتذار جياني إنفانتينو يفشل في تهدئة غضب مجلس الفيفا!

شهد اجتماع مجلس فيفا في زيورخ، والذي استمر لثلاث ساعات ونصف، مواجهة مباشرة وصريحة بين إنفانتينو وعدد من كبار المسؤولين في اللعبة.

وتركز الغضب حول مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" (FFE) السري، الذي كان يهدف لمنح شركة استثمار خاصة جزءًا من الحقوق التجارية للمنظمة، ورغم قيام إنفانتينو بإلغاء المقترح بعد أيام قليلة من تسريبه، إلا أن الأعضاء طالبوا بالكشف الكامل عن الوثائق المتعلقة بهذا الملف، وهو ما قوبل بالرفض والطلب بتقديم الأسئلة كتابيًا.

وصرحت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي ونائبة رئيس فيفا، بأن الإجابات كانت غائبة تمامًا عن الأسئلة المحددة التي تم طرحها.

وقالت هيويت في تصريحات نقلتها BBC Sport: "أحد الأشياء المخيبة للآمال هو أننا لم نحصل على إجابات لأي شيء طلبناه بوضوح، مثل الحصول على أوراق مشروع FFE. سألت عن سبب الرفض، وطُلب منا تقديم الأسئلة كتابيًا. أعتقد أن على الرجل الإجابة على هذه الأسئلة، وإذا لم يفعل ذلك الآن، فهو ليس مؤهلًا ليكون رئيسًا لفيفا، وهذا ما تمت مشاركته في الاجتماع".