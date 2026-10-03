وإدراكًا منه أنه إذا أراد العودة إلى إيطاليا فسيكون من الضروري خفض راتبه بشكل كبير، يُعد دوناروما أحد اللاعبين الذين يمكن أن يطرحوا أنفسهم في سوق الانتقالات إذا تدهور وضعه مع مانشستر سيتي.

وفي إيطاليا، يبقى يوفنتوس وإنتر مترقبين: فوضع حراس المرمى لموسم 2027/28 داخل يوفنتوس ما زال معلّقًا، لأنه بالنسبة لفيكاريو وجرابارا (المُستبعَد حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة) هناك حق في ضمهما نهائيًا لكن دون أي إلزام؛ وستكون الإدارة هي من يقرر ضمهما بشكل نهائي أم لا.

وقد منح إنتر، جوسيب مارتينيز مكانة الحارس الأساسي مع بروفيدل كبديل، لكن ليس من المستبعد أنه إذا سنحت الفرصة فقد تقوم بمحاولة للتعاقد مع دوناروما. وفي الخلفية يبرز احتمال الوجهة السعودية، التي حاولت التواصل مع الحارس لكن في الوقت الراهن لا يوجد أي انفتاح على ذلك.