تحولت الفوضى التي أحاطت بنادي مانشستر سيتي إلى قضية دولية؛ إذ يُتهم النادي بانتهاك 115 قاعدة من قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواصل مسؤولو السيتيزنس، التأكيد على براءته، لكن في حال تأكدت هذه الانتهاكات المالية المزعومة فإن السيتي يخاطر بعقوبات قاسية. في الوقت ذاته، لا تزال الفرضيات تظهر على الساحة، ما بين غرامة مالية وهبوط محتمل مدوٍّ إلى الدرجة الأدنى.
في انتظار عقوبات مانشستر سيتي .. عملاقي إيطاليا يريدان خطف دوناروما "ليس ميلان"!
- Getty Images Sport
مستقبل دوناروما
أحد المعنيين المباشرين بهذا الوضع هو حارس مرمى منتخب إيطاليا، جيانلويجي دوناروما، الذي انتقل في صيف 2025 من باريس سان جيرمان إلى مانشستر سيتي مقابل 30 مليون يورو، وهو مبلغ أقل بكثير من قيمة اللاعب، ويعود ذلك إلى أن الحارس كان قد تبقى له عام واحد فقط في عقده مع النادي الفرنسي.
في تلك الفترة ارتبط اسم حارس ميلان الأسبق أيضًا ببعض الأندية الإيطالية، إذ فكّر فيه يوفنتوس وإنتر، لكن التكاليف الإجمالية للصفقة اعتُبرت مرتفعة للغاية؛ فراتب دوناروما في باريس سان جيرمان كان في حدود 12 مليونًا، بينما يتقاضى في مانشستر سيتي راتبًا يقارب 15 مليونًا.
- Getty Images Sport
وضعية حراس المرمى في يوفنتوس وإنتر
وإدراكًا منه أنه إذا أراد العودة إلى إيطاليا فسيكون من الضروري خفض راتبه بشكل كبير، يُعد دوناروما أحد اللاعبين الذين يمكن أن يطرحوا أنفسهم في سوق الانتقالات إذا تدهور وضعه مع مانشستر سيتي.
وفي إيطاليا، يبقى يوفنتوس وإنتر مترقبين: فوضع حراس المرمى لموسم 2027/28 داخل يوفنتوس ما زال معلّقًا، لأنه بالنسبة لفيكاريو وجرابارا (المُستبعَد حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة) هناك حق في ضمهما نهائيًا لكن دون أي إلزام؛ وستكون الإدارة هي من يقرر ضمهما بشكل نهائي أم لا.
وقد منح إنتر، جوسيب مارتينيز مكانة الحارس الأساسي مع بروفيدل كبديل، لكن ليس من المستبعد أنه إذا سنحت الفرصة فقد تقوم بمحاولة للتعاقد مع دوناروما. وفي الخلفية يبرز احتمال الوجهة السعودية، التي حاولت التواصل مع الحارس لكن في الوقت الراهن لا يوجد أي انفتاح على ذلك.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا