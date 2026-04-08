جيانلويجي دوناروما "متألم" من المزاعم التي تفيد بأن لاعبي المنتخب الإيطالي طالبوا بمكافأة ضخمة قبل خسارتهم أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم

لا يزال ألم الهزيمة حاداً للغاية. واعترف دوناروما بأن الفترة التي أعقبت الهزيمة مباشرة كانت صعبة للغاية. وقال: "كانت أياماً صعبة ومتعبة، تماماً كما كان الحال بالنسبة لجميع الإيطاليين الذين كانوا يتوقون بشدة للعودة إلى كأس العالم، مثلي ومثل الفريق بأكمله".

كان التأثير العاطفي واضحاً للغاية عندما انهار بالبكاء أثناء حديثه عن رحيل المدرب جينارو غاتوزو ورئيس الوفد جانلويجي بوفون.

وأضاف: "كانت علاقة رائعة، وكذلك مع الرئيس. نحن آسفون لذلك أيضًا، من أجلهم. من الطبيعي أن تشعر بالمسؤولية تجاه كل ما يحدث الآن، وهذا مؤلم. لكن يجب أن نمضي قدمًا، وأشكر الجميع، فقد قدموا مساعدة مهمة. يجب أن نمضي قدمًا. على أي حال، وبصرف النظر عن خيبات الأمل، فقد حققنا إنجازات مهمة، من الفوز ببطولة أوروبا إلى الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية؛ لا يمكن التخلي عن كل شيء. يجب أن نتفاعل، الأمر صعب، لكن يجب أن نمضي قدماً بقوة".