جيانلويجي دوناروما سعيد بـ"تقليل أعباء العمل" بعد أن تجنب حارس مرمى مانشستر سيتي مواجهة "اللاعب الأكثر روعة" كيليان مبابي في مباراة ريال مدريد

اعترف دوناروما بأن تجنب مواجهة مبابي، الذي أبعدته الإصابات المتكررة عن المشاركة في مباراة منتصف الأسبوع، يمثل دفعة معنوية كبيرة. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، سلط الحارس الإيطالي، الذي فاز باللقب الموسم الماضي، الضوء على التهديد الخطير الذي يشكله زميله السابق.

"لقد كنت محظوظًا للعب معه، وهو أحد أروع اللاعبين في العالم، إنه موهبة رائعة. كحارس مرمى، عدم مواجهة هذا النوع من اللاعبين يمكن أن يكون ميزة! أعتقد أن عملي سيكون أقل، لكن اللاعبين الذين سيحلون محله هم أبطال. سيتعين علينا أن نوليهم نفس القدر من الاهتمام. كيليان صديق عزيز لي وأتمنى أن يكون جاهزًا للمباراة الثانية لأنه يستحق ذلك"، قال دوناروما.