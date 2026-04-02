جيانلويجي بوفون يؤكد استقالته من منصبه في المنتخب الإيطالي في بيان مؤثر

خلال فترة توليه المنصب، سعى بوفون إلى القيام بأكثر من مجرد لعب دور رمزي، حيث حاول تحديث مسار المواهب الإيطالية الشابة وسد الفجوة بين مختلف الفئات العمرية. وأوضح قائلاً: "حاولت القيام بدوري من خلال بذل كل طاقتي في ذلك، رغبةً مني في ربط جميع القطاعات ببعضها البعض، وإقامة صلة للحوار والتآزر بين مختلف فرق الشباب، وسعياً مني إلى بناء مشروع يبدأ من الصغار جداً ويمتد حتى المنتخبات الوطنية تحت 21 عاماً".

كما أكد بوفون أنه ركز على جلب شخصيات ذات خبرة إلى المنظومة لتعزيز ثقافة الجدارة، وهو مشروع يأمل أن يستمر تحت القيادة الجديدة. وتابع: "طلبت وحصلت على ضم بعض الشخصيات الرئيسية ذات الخبرة العالية، التي تبرز هذه الفرص الضرورية برؤية متوسطة وطويلة المدى. هذا لأنني أؤمن بسياسة الجدارة. وسيكون الأمر متروكًا للمسؤولين للحكم على حكمة هذه الاختيارات. أحتفظ بكل شيء في قلبي، مع الامتنان لهذا الامتياز والدروس المستفادة، حتى لو كان خاتمة مؤلمة. فورزا أزوري سيمبري."