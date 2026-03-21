جوي بارتون يواجه «إفلاساً مالياً» بقيمة مليون جنيه إسترليني بعد رفض الإفراج عنه بكفالة في قضية تتعلق بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة

احتل حجم الخسائر المالية التي يتكبدها بارتون عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة. فقد صدر بحقه هذا الشهر حكم بدفع مبلغ 339 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى المصاريف القضائية للاعبة كرة القدم الدولية السابقة في منتخب إنجلترا إيني ألوكو، بعد أن شبّهها بالقاتلة المتسلسلة روز ويست في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو حكم زاد بشكل كبير من حجم الفاتورة الباهظة أصلاً. جاء ذلك بالإضافة إلى قضية تشهير رفعها مقدم برنامج BBC Radio 2 جيريمي فاين، الذي رفع دعوى قضائية ضد بارتون بسبب منشورات على X وصفت زوراً بأنه "متحرش بالأطفال" و"مدافع عن المولعين بالأطفال".

أكد فاين الصيف الماضي أن بارتون قد غطى تكاليفه القانونية بعد خسارته تلك القضية، مشيرًا إلى أن المعركة كلفت لاعب الوسط السابق "حسب حسابه، 600 ألف جنيه إسترليني". وكشف مصدر مقرب من الموقف عن خطورة الوضع، قائلاً: "يواجه بارتون مشكلة خطيرة، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب تورطه في العديد من القضايا القضائية. كل قضية تكلف آلاف الجنيهات من الرسوم القانونية، وإذا خسرت، فإن الأمر يصبح أسوأ".