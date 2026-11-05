جون دوران ضد ليخ بوزنان: عرفنا سبب معاناة كريستيانو رونالدو معك.. وعيوبك قد تحوّلك إلى "مشروع لاعب فاشل"!

"قطار بنفيكا يدهس الجميع أوروبيًا".. هذا هو شعار العملاق البرتغالي بنفيكا، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم؛ فريق بنفيكا الأول لكرة القدم يحقق الانتصار تلو الآخر في مسابقة الدوري الأوروبي، التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي.

آخر سلسلة انتصارات بنفيكا "الأوروبية"؛ جاءت من بوابة نادي ليخ بوزنان البولندي، مساء يوم الخميس.

وفاز العملاق البرتغالي (3-1) على ضيفه ليخ بوزنان؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثلاثية بنفيكا في الشباك البولندية، جاءت بواسطة "البرتغالي رافا سيلفا، الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني والأوكراني هيورهي سوداكوف"، في الدقائق السادسة و67 و90 تواليًا؛ بينما أحرز ليخ بوزنان هدفه الوحيد في الدقيقة 72، عن طريق السويدي ليو بينجيتسون.

وشهدت هذه المباراة، مشاركة المهاجم الكولومبي جون دوران في "التشكيل الأساسي" لبنفيكا؛ وهو ما يقودنا إلى بعض النقاط المهمة بخصوصه، سنستعرضها في السطور القادمة..