جون دوران حصل على بطاقة حمراء بعد خمس دقائق من ظهوره الأول مع زينيت بعد اشتباك عنيف مع مدافع الفريق المنافس
لحظة جنون في روسيا
أثناء مطاردته لكرة طويلة من زميله في الفريق، دخل دوران في صراع مع أحد المدافعين. بعد بضع دفعات من كلا اللاعبين، بدا أن المهاجم قفز فوق خصمه وأمسكه في قبضة رأس قبل أن يسحبه إلى الأرض. كانت هذه حركة تلائم حلبة المصارعة أكثر من ملعب كرة القدم، وأثارت على الفور مخاوف من أن إقامة المهاجم في سانت بطرسبرغ قد تكون متقلبة مثل فتراته السابقة في أوروبا والشرق الأوسط.
لحسن حظ دوران، لم تتصاعد الموقف إلى شجار شامل. قبل أن يصل الحكم، نهض كلا اللاعبين على أقدامهما وتصافحا بسرعة. ثم أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه دوران وطلب من اللاعبين بوضوح أن يهدأوا. ربما كان حقيقة أن المباراة ودية في صالح دوران، حيث اتخذ الحكم نهجًا أكثر تساهلاً مما كان متوقعًا في مباراة دوري تنافسية.
الطريق المضطرب إلى سانت بطرسبرغ
وصول دوران إلى زينيت يمثل المحطة الأخيرة في ما أصبح قصة مسافر في سن مبكرة. قبل أكثر من عام بقليل، كان المهاجم يلعب في دوري أبطال أوروبا مع أستون فيلا، حيث كان المفضل لدى الجماهير لقدرته على تغيير مجرى المباريات من على مقاعد البدلاء. قضى عامين مع النادي الواقع في ميدلاندز، وسجل 20 هدفًا في 78 مباراة في جميع المسابقات، متنافسًا مع أولي واتكينز على مكان في التشكيلة الأساسية. ومع ذلك، كان رحيله عن فيلا بارك محاطًا بالتوتر حيث سعى إلى مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الانتقال إلى السعودية بعد أن ارتبط دوران بشدة بالانتقال إلى وست هام وتشيلسي، حيث بدا أن المهاجم يضغط من أجل الرحيل عن فيلا بارك. في النهاية، أكمل انتقاله المثير للجدل إلى نادي النصر السعودي في يناير من العام الماضي مقابل 64.5 مليون جنيه إسترليني. لم تدم فترة وجوده في الدوري المحترف طويلاً، حيث انتقل سريعًا إلى تركيا على سبيل الإعارة مع فنربخشة، حيث قيل إنه أغراه راتب أكثر ربحًا، لكنه فشل في الاستقرار ورأى أن الاتفاقية ألغيت بعد خمسة أهداف فقط.
أسئلة عالقة حول الانضباط
في حين أن موهبة دوران لا يمكن إنكارها، إلا أن سجله التأديبي لا يزال موضوع نقاش مهم للمدربين والكشافين على حد سواء. خلال فترة وجوده في إنجلترا، تجاوزت عدوانيته الحدود في بعض الأحيان، ولا سيما خلال مواجهة مع نيوكاسل. طُرد دوران مرة واحدة خلال فترة وجوده في أستون فيلا، عندما تم الحكم عليه بالطرد لركله المدافع فابيان شار. كان هذا الحادث بمثابة مقدمة للتقارير المتعلقة بسلوكه خارج الملعب التي بدأت تظهر في نهاية فترة وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما ظهرت تقارير عن سلوك اللاعب. ذكرت صحيفة The Athletic أنه أثناء وجوده في فيلا، كانت هناك حالات تأخر فيها عن الحضور وأزعج اجتماعات الفريق بسلوكه الذي كان قريبًا من خرق معايير الانضباط في النادي. تابعت هذه المخاوف اللاعب إلى النصر وفنربخشة، ويشير حادث الخنق الذي وقع بعد دقائق قليلة من انضمامه إلى زينيت إلى أن اللاعب الكولومبي المثير للجدل لم يتمكن بعد من كبح جماح اندفاعه الذي أدى إلى تعقيد صعوده السريع في عالم كرة القدم.
هل يستطيع زينيت ترويض اللاعب الكولومبي الناري؟
يمر زينيت حالياً بفترة فريدة من نوعها، حيث لا يزال ممنوعاً من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. بالنسبة لدوران، يمثل هذا الانتقال فرصة لإعادة بناء مستواه بعيداً عن الأضواء الساطعة للدوريات الأوروبية الكبرى. ويأمل العملاق الروسي أن تكون بطاقته الصفراء المبكرة مجرد علامة على الحماس الزائد وليس أمراً متكرراً، حيث يسعى إلى دمج قوته البدنية التي لا يمكن إنكارها وغريزته التهديفية في حملته المحلية.
على الرغم من البطاقة الصفراء المبكرة، أظهر دوران لمحات من القدرات البدنية التي جعلته في يوم من الأيام أحد أكثر المهاجمين الشباب طلبًا في العالم. ومع ذلك، فإن حادثة الخنق تذكرنا بشكل صارخ بأن دوران غالبًا ما يكون صعب المراس. إذا تمكن زينيت من توجيه عدوانيته نحو إنهاء الهجمات، فقد يكون لديهم لاعب من الطراز العالمي؛ وإلا، فقد تكون مغامرته الروسية فصلًا قصيرًا وفوضويًا آخر في مسيرته المهنية الغريبة بالفعل.
