جون دوران حصل على بطاقة حمراء بعد خمس دقائق من ظهوره الأول مع زينيت بعد اشتباك عنيف مع مدافع الفريق المنافس

وصول دوران إلى زينيت يمثل المحطة الأخيرة في ما أصبح قصة مسافر في سن مبكرة. قبل أكثر من عام بقليل، كان المهاجم يلعب في دوري أبطال أوروبا مع أستون فيلا، حيث كان المفضل لدى الجماهير لقدرته على تغيير مجرى المباريات من على مقاعد البدلاء. قضى عامين مع النادي الواقع في ميدلاندز، وسجل 20 هدفًا في 78 مباراة في جميع المسابقات، متنافسًا مع أولي واتكينز على مكان في التشكيلة الأساسية. ومع ذلك، كان رحيله عن فيلا بارك محاطًا بالتوتر حيث سعى إلى مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الانتقال إلى السعودية بعد أن ارتبط دوران بشدة بالانتقال إلى وست هام وتشيلسي، حيث بدا أن المهاجم يضغط من أجل الرحيل عن فيلا بارك. في النهاية، أكمل انتقاله المثير للجدل إلى نادي النصر السعودي في يناير من العام الماضي مقابل 64.5 مليون جنيه إسترليني. لم تدم فترة وجوده في الدوري المحترف طويلاً، حيث انتقل سريعًا إلى تركيا على سبيل الإعارة مع فنربخشة، حيث قيل إنه أغراه راتب أكثر ربحًا، لكنه فشل في الاستقرار ورأى أن الاتفاقية ألغيت بعد خمسة أهداف فقط.