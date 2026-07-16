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Jhon Duran GFXGOAL
محمود خالد

عودة قنبلة النصر الموقوتة: جون دوران "صفقة جنى كل طرف بها على الآخر" .. وبصيص أمل باهت مع بوستيكوجلو!

فقرات ومقالات
جون دوران
أنجي بوستيكوجلو
النصر
دوري روشن السعودي

استمرار جون دوران مع النصر.. لا حل غير ذلك

كل المؤشرات تتجه نحو وضع مالي "مُقلق" داخل نادي النصر، الأمر الذي يهدد بطل دوري روشن السعودي، بعدم القدرة على إبرام صفقات كبيرة خلال موسم الميركاتو الصيفي الحالي.

في خضم ذلك، عاد الكولومبي جون دوران، مهاجم النصر، بعد موسم إعارة "مثير للجدل" خاض خلاله تجربتي احتراف في فنربخشة وزينيت سان بطرسبورج.

وكشفت تقارير عن اتجاه إدارة النصر، نحو استمرار جون دوران، في ظل الأزمة المالية التي تواجه الفريق الأول، والتي تقف حائلًا أمام إبرام صفقات جديدة، في الوقت الذي لا يزال البحث فيه جاريًا حول "مالك" جديد لإنقاذ العالمي من أزمته المالية، فيما ذكر القانوني سعود الرمان، بأن عقود الرعاية ومبالغ الدعم لا تذهب إلى حساب النادي، بل لحساب المالك، والمالك اتخذ قرارًا؛ تسديد الديون أولًا، دون اعتبارات لاحتياجات الفريق الفنية، ما يهدد بعدم إبرام صفقات في الصيف.

ويمكن القول إن صفقة جون دوران إلى النصر، من الأساس، كانت بمثابة الصفقة التي جنى كل طرف فيها على الآخر، لماذا؟

  • jhon duransocial gfx/ Getty Images

    أزمات أكبر من البطولات

    على الورق، يمكن القول إن تجربة جون دوران "القصيرة"، خرجت ببطولتين؛ كأس السوبر التركي "2025" مع فنربخشة، والدوري الروسي مع زينيت.

    ولكن، تجربة جون دوران كان شعارها الأبرز "أزمات أكبر من البطولات"؛ بواقع تؤكد أن "نفسية" اللاعب تؤثر بشكل كبير على ما يقدمه في أرض الملعب، إن شارك.

    نعم، المعلق الكروي التركي سردار علي تشاليكلر، وصف دوران - في أكتوبر الماضي - بأنه رغم جاهزيته بعد التعافي من الإصابة، فإنه غير جاهز للنزول إلى أرض الملعب، وأنه خرج بتصريحات مثل "لقد جئت من أجل مورينيو"، أي أنه رفض اللعب بعد رحيل المدرب البرتغالي.

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    ومع امتيازه بطبعه الحاد، فإن دوران تلقى رسالة إنذار من قِبل إدارة فنربخشه، مطالبين إياه بالتحكم في أعصابه، وذلك بعد واقعة قرار المدرب دومينيكو تيديسكو باستبداله في الشوط الثاني، من مباراة قونيا سبور، أبدى اللاعب استياءً ورصدته الكاميرات وهو يرفض مصافحة المدرب، فيما تدخل رئيس النادي سعد الدين ساران، آنذاك، وتحدث عن دوران، قائلًا "أنت لاعب موهوب للغاية، ونريد لك النجاح هنا، لكن عليك ضبط أعصابك، وإلا، فلن تضر نفسك فحسب، بل ستضر أيضًا بانسجام الفريق".

    ورغم محاولات رئيس فنربخشة، لضمان السلامة النفسية لدوران، حيث تكفل بنفقات سفر عائلة الكولومبي إلى إسطنبول، إلا أن تجربته القصيرة لم تكلل بالنجاح، ليغادر سريعًا إلى زينيت في رحلة إعارة جديدة.

    ومع رحيله للدوري الروسي، لم يتغير حال دوران كثيرًا، بداية بشجار في إحدى الوديات، وعدم مشاركته "أساسيًا" سوى في مباراة واحدة في المسابقة، مسجلًا هدفًا واحدًا في 6 مباريات، وآخر في ثلاث مباريات بالكأس.

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  • الصفقة التي جنى بها النصر على دوران .. والعكس

    ويمكن القول إن التعاقد مع جون دوران، في يناير 2025، كان بمثابة الصفقة التي جنى كل طرف بها على الآخر، سواءً من جانب اللاعب أو النادي.

    من جهة اللاعب: فإن النصر اكتسب لاعبًا بمثابة "قنبلة موقوتة"، 77 مليون يورو من أستون فيلا، على فترة 6 شهور، قبل إعارته، رغم ارتباطه بعقد حتى 2030، ومهاجمًا تفنن في إهدار الفرص المحققة، ولم يلق قبولًا لدى الجماهير، وتحوّل الآن إلى "منبوذ" لا يجد عروضًا خارجية، وبدا الحديث بأن النادي متورط به لأزمته المالية.

    من جهة النادي: أن تتعاقد مع لاعب كان "أساسيًا" مع أستون فيلا، وفي سنه الصغيرة، كان عنصرًا مستمرًا مع منتخب كولومبيا، الأمر الذي ربما كان سيجعل صاحب الـ22 عامًا، متواجدًا في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما سجل 20 هدفًا في 78 مباراة بجميع المسابقات، دون أن تدرك أزماته النفسية التي تنعكس على سلوكياته في المدرجات، قبل التعاقد معه.

    وبالاستناد إلى النقطة الثانية، فإن فكرة اللعب إلى جانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أغرت المهاجم الكولومبي بكل تأكيد، بل وربما اعتبرها بمثابة "ضمان" بتكوين الخبرة التي تحسم استمراره مع منتخب بلاده، قبل أن يتجه المؤشر في الهبوط.

    ولكن، ألم يكن النصر على علم بـ"أزمات" اللاعب مع أستون فيلا، قبل التعاقد معه؟ مثل تأدية حركة "المطارق" المتقاطعة، التي ترمز لوست هام، رغم كونه على ذمة فيلا، ما تسبب في غضب النادي ووصفه حركته "بعدم الاحترام"، فضلًا عن انفجاره غضبًا عند استبداله في مواجهة بولونيا، في دوري أبطال أوروبا.

  • Ibrahimovic Napoli MilanGetty Images

    شيء من نحس إبراهيموفيتش

    رغم أن تجربة جون دوران، في فترة الإعارة من النصر، قد نتجت عن بطولتين أيضًا، إلا أنها حملت شيئًا من "نحس" زلاتان إبراهيموفيتش، الذي ما إن كان يرحل عن أي فريق، حتى يتوج بدوري أبطال أوروبا.

    خلال عام ونصف، حُرم جون دوران أيضًا من بطولتين كبيرتين؛ سواءً بلقب الدوري الأوروبي مع أستون فيلا، بعد رحيله، أو بتتويج النصر بدوري روشن السعودي، خلال فترة إعارته.

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  • Cristiano Ronaldo Jhon DuranGetty Images

    نقطة إيجابية

    حتى لا تكون الصورة قاتمة تمامًا، لنتحدث عن "نقطة إيجابية" في عودة جون دوران إلى النصر، فرغم ظاهرة إهداره للفرص السهلة، إلا أنه قدم مردودًا تهديفيًا جيدًا بلغة الأرقام، بين تسجيل 8 أهداف في 13 مباراة بدوري روشن، و4 أهداف في 5 مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة، فيما شهدت رحلته في روشن، بطاقة حمراء مباشرة و4 إنذارات.

    هذا الأمر قد يجعل جون دوران، بمثابة "البديل" لكريستيانو رونالدو، في حالة غياب القائد البرتغالي أو استبداله، رغم أن المؤشرات أيضًا تقول إن الكولومبي لا يقبل بفكرة التواجد على مقاعد البدلاء، وقد يلجأ بوستيكوجلو إلى اسلوب جيسوس، بالاعتماد على ساديو ماني أو جواو فيليكس كرأس حربة.

    في الموسم الماضي، اعتمد المدرب السابق جورج جيسوس على سياسة "إراحة" رونالدو في مباريات دوري أبطال آسيا 2، مع إعطاء المساحة لعبدالله الحمدان وهارون كمارا.

    والآن، بعد عودة النصر إلى النخبة الآسيوية، فقد يساهم ذلك في زيادة الضغوط على رونالدو، وسط غموض موقف المدير الفني آنج بوستيكوجلو تجاهه، بشأن مشاركته في دقائق المباراة كاملة، على غرار جيسوس وروبرتو مارتينيز، أو تبديله باستمرار، وما يمكن أن يرجح كفة دوران على العناصر المحلية.

  • كلمة أخيرة..

    على الرغم من أزماته في الملاعب، إلا أن جون دوران له أيضًا، لقطات فنية متميزة، كهدفه في مرمى بيشكتاش على سبيل المثال، حيث قدم درسًا في فن "استعادة الكرة"، بهجمة بدأت بتمريرة بينية من أندرسون تاليسكا، استقبلها الكولومبي من خارج المنطقة، قبل أن يقطعها دفاع بيشكتاش، ورفض دوران الاستسلام، بل مارس ضغطًا رائعًا على حامل الكرة، ليقطعها ويسددها بطريقة رائعة في الزاوية اليسرى.

    وفي ظل الحديث عن حاجة اللاعب للاستقرار ومعاملة نفسية خاصة، فإن ذلك قد يتعارض أيضًا مع طبيعة بوستيكوجلو "الصدامية"، الأمر الذي قد يجعلنا أمام "قنبلة موقوتة" في النصر، بين اشتعال أزمات خارج النص، أو لننظر إلى نصف الكوب الممتلئ، ولنقل إنه سيكون حلًا مثاليًا في حالة غياب رونالدو.