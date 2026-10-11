عقدة ساسولو مستمرة: عذرًا جونسالو راموش .. أردت أن تحبط رونالدو ولكن جواو فيليكس لا يلعب في ميلان!

"يتألق مع البرتغال، فماذا عن ميلان؟"، السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل عاشق للروسونيري، وهو يشاهد المهاجم البرتغالي جونسالو راموش، والذي قاد فريقه للتعادل مع ساسولو بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي "2026-2027".

الروسونيري واصل لعنته في عدم فك عقدة ساسولو على ملعبه، منذ مايو 2022، بعدم الفوز عليه في ميدان مابي، في الـ(سيري آ)، فيما لم يفلح أموريم في لعبته المفضلة بحسم المباراة من الشوط الثاني، بعدما تقدم أدريان رابيو بهدف لميلان في الدقيقة 63، ثم تعادل كاس أودينثال سريعًا في الدقيقة 68.

وكانت أبرز لقطات المباراة، في إلغاء هدف آخر لساسولو من كريستيان ثورستفيدت بداعي التسلل، في الدقيقة 89، وإصابة كلٍ من جابيا "ميلان" وليسون "ساسولو".

ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة، ليحلّ رابعًا في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما جاء ساسولو في المركز العاشر، بثماني نقاط.

وبينما تتجه الأنظار إلى جونسالو راموش، فماذا قدم خلال المواجهة؟ هذا ما يرد عليه موقع GOAL، في النقاط التالية..