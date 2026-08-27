جونزالو جارسيا ضد ويمبلدون | ميزته كانت عيبًا في ريال مدريد .. فأعاد اكتشاف نفسه مع فولهام بهدف عالمي

هدفان في أول مباراتين له مع فولهام إن لم يكن هذا بمثابة المفاجأة بالنسبة لريال مدريد وجماهيره، فالمؤكد أن أداء جونزالو جارسيا نفسه مع ناديه الجديد هو المفاجأة الأكبر.

أحيانًا كانوا يطلقون عليه "خليفة راؤول" وأحيانًا أخرى قالوا "إنه لاعب محدود" ، حتى في أوقات هزه لشباك الخصوم، لم يكن يحظى بثقة كاملة من الجماهير للاعتماد عليه بشكل أساسي.

لكن الواقع كان يقول إن امتلاك الملكي لعدة نجوم من أصحاب المهارات، قادرين على إيصال الكرة لمناطق الخطورة للخصوم بسهولة هو ما أظهر جارسيا في بعض الأوقات بصورة "المحدود".

إلا أنه خلال 90 دقيقة أمام تشيلسي، و17 دقيقة أمام ويمبلدون، أثبت صاحب الـ22 عامًا أنه لاعب مهاري، يجيد المشاركة في بناء اللعب وصولًا لمنطقة الجزاء وإحراز الأهداف، راغبًا في التحرر من مهام المهاجم التقليدي التي فرضها عليه تشكيل الميرينجي المدجج بالنجوم.

قد تظن أن هذا حكمًا متسرعًا على جارسيا ومهاراته، لكن في فريق مثل فولهام بإمكانه أن يواصل التطور في هذا الجانب، فمثل تلك الفرق تحتاج بالفعل إلى مشاركة الجميع في بناء اللعب على عكس الفرق الكبرى.



