يسعى ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لفريق فولهام، لضم ثنائي ريال مدريد، فرانكو ماتانتونو وجونزالو جارسيا، لتعزيز صفوفه، بينما تلاشت آماله في ضم فران جارسيا بعد رحيله رسمياً إلى ريال بيتيس.
الصفقة الثالثة ضاعت.. أربيلوا يستهدف ضم ثنائي ريال مدريد لتعزيز صفوف فولهام
أهداف فولهام في السوق
وضع أربيلوا عينه على مجموعة من المواهب البارزة التي أشرف عليها سابقًا في إسبانيا لتعزيز فريقه الإنجليزي الجديد. وبرز اسم ماتانتونو كخيار متاح ومهم للإعارة، رغم وجود منافسة شرسة للحصول على خدماته من قبل 12 ناديًا في جميع أنحاء القارة الأوروبية، حسبما أفادت شبكة "بي بي سي".
وفي سياق متصل، كان المدرب يأمل بشدة في ضم فران الذي ارتبط بالرحيل عن مدريد بعد تعاقد النادي الملكي مع الظهير مارك كوكوريلا من تشيلسي، إلا أن اللاعب حسم وجهته بالفعل وانتقل رسميا إلى صفوف ريال بيتيس. وتعكس هذه التحركات المكثفة رغبة إدارة النادي اللندني في بناء فريق قوي وتنافسي يعتمد على عناصر يثق بها الجهاز الفني لتلبية طموحات الجماهير.
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مستقبل المهاجم ومسيرة المدرب
أما بالنسبة إلى المهاجم جونزالو، فمن المتوقع أن يرافق النادي الإسباني في جولته التحضيرية للموسم الجديد، ومع ذلك قد يصبح متاحًا للانتقال في وقت لاحق من نافذة الانتقالات الصيفية. ويتمتع هذا الثنائي بعلاقة رائعة مع مديرهم الفني السابق. وكان الإسباني قد وقع عقدًا يمتد لثلاث سنوات مع النادي اللندني، بعد أن قاد بطل إسبانيا خلال آخر 28 مباراة من موسم 2025-2026، حيث أنهى الموسم في المركز الثاني بجدول الترتيب، وخرج من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ. وسبق له العمل كمدرب للشباب في مدريد قبل توليه المسؤولية المؤقتة خلفًا للمدرب تشابي ألونسو الذي غادر منصبه في يناير.
دعم قوي يقصي المنافسين
حظي ملف ترشيح المدير الفني لقيادة الفريق الإنجليزي بدعم هائل وتوصيات ممتازة من قبل فلورنتينو بيريز، الذي أُعيد انتخابه مؤخرًا رئيسًا للنادي الملكي، بالإضافة إلى المدير الفني الجديد للفريق جوزيه مورينيو، والذي لعب تحت قيادته المدافع الدولي الإسباني السابق في ملعب سانتياجو برنابيو.
هذا الدعم الكبير رجح كفته بوضوح على حساب مرشحين آخرين بارزين ارتبطوا بتدريب الفريق. حيث برز اسم توماس فرانك، المدرب السابق لتوتنهام وبرينتفورد، كمرشح محتمل، بينما تم استبعاد كيران ماكينا، المدرب السابق لإيبسويتش تاون، بسبب تكلفته المالية المرتفعة التي قدرت بحوالي ثمانية ملايين جنيه إسترليني، وذلك حتى قبل احتساب راتبه الشخصي وتكاليف جهازه المعاون بالكامل.
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التحديات القادمة في كرافن كوتيدج
تترقب الجماهير الآن الخطوات القادمة لإدارة فولهام لحسم هذه الصفقات المدريدية بنجاح، وخاصة حسم التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب والمهاجم الإسباني لتعزيز القدرات الهجومية للفريق. وسيتعين على الجهاز الفني سرعة دمج الصفقات الجديدة مع القوام الأساسي خلال فترة الإعداد الصيفية، والعمل المكثف على وضع استراتيجية تكتيكية واضحة لضمان انطلاقة قوية في الدوري الإنجليزي، وتلبية الطموحات المرجوة.
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