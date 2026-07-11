الصفقة الثالثة ضاعت.. أربيلوا يستهدف ضم ثنائي ريال مدريد لتعزيز صفوف فولهام

وضع أربيلوا عينه على مجموعة من المواهب البارزة التي أشرف عليها سابقًا في إسبانيا لتعزيز فريقه الإنجليزي الجديد. وبرز اسم ماتانتونو كخيار متاح ومهم للإعارة، رغم وجود منافسة شرسة للحصول على خدماته من قبل 12 ناديًا في جميع أنحاء القارة الأوروبية، حسبما أفادت شبكة "بي بي سي".

وفي سياق متصل، كان المدرب يأمل بشدة في ضم فران الذي ارتبط بالرحيل عن مدريد بعد تعاقد النادي الملكي مع الظهير مارك كوكوريلا من تشيلسي، إلا أن اللاعب حسم وجهته بالفعل وانتقل رسميا إلى صفوف ريال بيتيس. وتعكس هذه التحركات المكثفة رغبة إدارة النادي اللندني في بناء فريق قوي وتنافسي يعتمد على عناصر يثق بها الجهاز الفني لتلبية طموحات الجماهير.