جوليان ناجلسمان ينتقد الانتقادات "غير المبررة" الموجهة إلى فلوريان فيرتز، بينما يؤكد مدرب المنتخب الألماني أن نجم ليفربول "سيخرج أقوى" من هذه الصعوبات
ناجلسمان ينتقد الانتقادات "غير المبررة"
على الرغم من صعوده الصاروخي - بدءًا من تحوله إلى أصغر هداف في تاريخ الدوري الألماني وصولاً إلى تسجيله 18 هدفًا وحصوله على لقب أفضل لاعب في الموسم خلال تحقيق باير ليفركوزن للثنائية المحلية دون أي هزيمة في موسم 2023-2024 - يواجه النجم الشاب الآن ضغوطًا متزايدة في أنفيلد عقب انتقاله المثير في الصيف. ومع ذلك، لا يزال ناجلسمان يقف بقوة إلى جانبه، مجادلاً بأن رد الفعل العام كان قاسياً للغاية بالنسبة للاعب الذي، على الرغم من خبرته الواسعة، لا يزال يمر بمرحلة تحول مهمة في مسيرته المهنية.
وفي حديثه خلال فترة التوقف الدولية، أعرب ناجلسمان عن إحباطه من الرواية التي تحيط باللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.
"كانت تلك حالة طبيعية تمامًا تؤثر على لاعب شاب. إنه شخص لديه مشاعر وعليه أولاً أن يتعامل مع مواجهة النقد. وبتلك الشدة، لم يكن ذلك مبررًا"، قال مدرب ألمانيا للصحفيين بينما كان فريقه يستعد لمباراته الودية ضد غانا يوم الاثنين.
توطيد الروابط في الأوقات الصعبة
في حين أن الانتقادات في إنجلترا لم تتوقف، حيث سجل فيرتز ستة أهداف فقط وقدم تسع تمريرات حاسمة في 40 مباراة خاضها في جميع المسابقات، استغل ناجلسمان هذه الفترة لتعزيز علاقته بالمهاجم الموهوب. مع معاناة ليفربول من نتائج متقلبة وكفاحه لتأمين مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كشف المدرب السابق لبايرن ميونيخ أنه لعب دوراً نشطاً في توجيه فيرتز، حيث قدم له الدعم العاطفي اللازم للتعامل مع تقلبات كرة القدم على أعلى المستويات.
وأبرز ناجلسمان النمو الشخصي الذي شهده في ويرتز خلال هذه الأشهر الصعبة. وأضاف ناجلسمان: "لقد أصبحنا أكثر قربًا، وأجرينا العديد من المحادثات الجيدة التي انفتح فيها حقًا. إنه ذكي ومنفتح للغاية، وتستفيد كثيرًا من التحدث معه".
الثقة في عودة أقوى
ناجلسمان مقتنع بأن هذه الفترة الصعبة ستعود بالنفع على فيرتز على المدى الطويل، حيث يرى أن تراجع مستواه يمثل تجربة تعليمية حيوية لبناء المرونة النفسية اللازمة للعب في نادٍ بمكانة أنفيلد.
وأكد المدرب: "يمكنه أن يستفيد كثيرًا من هذه المرحلة ويخرج منها أقوى".
ويرتز يتألق في المباراة المثيرة بين ألمانيا وسويسرا
كما حدث مرارًا من قبل، سرق فيرتز الأضواء في فوز ألمانيا 4-3 على سويسرا يوم الجمعة، حيث سجل ثنائية وقدم تمريرتين حاسمتين. وقد أعجب ناجلسمان بشدة بأداء نجم ليفربول، قائلاً: «لقد أصبح اسمًا لامعًا في عالم كرة القدم بالفعل، وإذا واصل على هذا المنوال، فسيظل في القمة لفترة طويلة في أي نادٍ لأنه لاعب متميز بشكل لا يصدق ويتمتع دائمًا بالطاقة اللازمة. لقد منحه لوثار ماتيوس تقدير A+ مع نجمة. من يريد أن يختلف مع ذلك؟ لا يمكنك ذلك"، قال ناجلسمان.