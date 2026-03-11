AFP
جوليان ألفاريز، هدف برشلونة وأرسنال، يعلن عن انتقال مفاجئ بعد فوز أتلتيكو مدريد على توتنهام في دوري أبطال أوروبا
المتنافسون في حالة تأهب بعد فوزهم مرتين بدوري أبطال أوروبا
وقد تم طرح اسم الفائز بكأس العالم كهدف رئيسي لبرشلونة، الذي يعتبره النادي الخلف المثالي لروبرت ليفاندوفسكي، في حين أبدى أرسنال وتشيلسي اهتمامهما به أيضًا. وتصاعدت التكهنات حول انتقاله في أعقاب ليلةتاريخية لأتلتيكو، الذي استغل سلسلة من الأخطاء الفردية التي ارتكبها دفاع توتنهام. تأخر فريق إيغور تودور 3-0 في أول ربع ساعة بعد أن عانى الحارس أنتونين كينسكي من بداية كابوسية. كان ألفاريز هو المهندس الرئيسي لهذا الفوضى، حيث سجل هدفين ساعدا في حسم مباراة دور الـ16 بشكل فعال، حيث فاز الفريق المضيف في النهاية بفوز ساحق 5-2 في مباراة الذهاب.
ألفاريز يترك الباب مفتوحاً للرحيل
واجه ألفاريز أسئلة حول مستقبله بعد صافرة النهاية، ولم يقدم إجابات مطمئنة من وجهة نظر أتلتيكو. "ليس لدي ما أقوله. هذه أمور يتم الحديث عنها، وهناك الكثير من الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، الجميع ينشرون آراءهم، وكل شيء يتضخم. لم أقل أي شيء، أنا بخير هنا، سعيد جدًا، وأنا أشارك في جميع المسابقات"، بدأ حديثه، وفقًا لصحيفة دياريو AS. "لم أقل شيئًا أبدًا، إنها مجرد أحاديث. يتم تضخيمها بشكل غير متناسب. أنا سعيد في أتلتيكو، راضٍ وأناضل. نحن نبلي بلاءً حسنًا في دوري أبطال أوروبا ونحن في نهائي كأس الملك".
وعندما سُئل عما إذا كان يمكنه الانضمام إلى فريق آخر في موسم 2026-27، أضاف ألفاريز: "ماذا أعرف؟ ربما نعم، ربما لا، لا أحد يعرف. أنا سعيد جدًا هنا. هذا سؤال يتكرر كثيرًا، لكنني سعيد. أنا أركز على يومي، وأعمل على تحسين أدائي وأبذل قصارى جهدي. لم أقل أبدًا أي شيء سيئ عن النادي. أنا ممتن جدًا. أظهر لي الناس حبهم، وأنا سعيد جدًا".
العودة إلى الأهداف
أظهر الأرجنتيني براعته في المباراة ضد توتنهام، مذكراً الجميع بقدراته التهديفية، خاصة بعد بداية صعبة في عام 2026. قبل تسجيله هدفين في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل ألفاريز سوى ثلاثة أهداف منذ بداية العام. وكان هدفه الأخير ضد ريال أوفييدو هو أول هدف له في الدوري الإسباني منذ أربعة أشهر. وبدت عليه علامات الارتياح وهو يتحدث عن استعادة براعته التهديفية على المسرح الكبير.
وأضاف ألفاريز: "هذا يساعدني شخصياً، لكنني كنت دائماً بخير. إنها مجرد مسألة تقلبات؛ كان هناك وقت لم أستطع فيه التسجيل، لكنني دائماً أبذل 100٪ من جهودي. زملائي في الفريق يعرفون ذلك ويقدرونه. هذا ما يمكنني فعله. الأداء الأفضل أو الأسوأ هو جزء من كرة القدم. لم يكن الأمر يسير على ما يرام بالنسبة لي، لكن بصفتي مهاجمًا، وبالنظر إلى ما أمثله وما أشعر به تجاه هذا الفريق، أريد أن أساهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة".
موقف أتلتيكو الحازم يواجه تحديًا
على الرغم من اعتراف اللاعب، إلا أن إدارة أتلتيكو مدريد تحاول إظهار صورة من الاستقرار التام. فقد صرح رئيس النادي إنريكي سيريزو مؤخرًا أن المهاجم "ليس للبيع" ويظل ركيزة أساسية في مشروع سيميوني. ومع ذلك، تشير تصريحات ألفاريز الأخيرة إلى أن موقفه الشخصي قد لا يكون صارمًا كما توحي به المواقف الرسمية للنادي حاليًا.
