من الحلم المستحيل لصرخة الأب: جوليانو سيميوني يرد على "الواسطة" .. رقم مميز أمام سوسييداد يؤكد ورطة أتلتيكو مدريد!

في قاموس كرة القدم، ليس هناك ما هو أروع من أن ترد على الانتقادات في أرض الملعب، هكذا فعل جوليانو سيموني، نجم أتلتيكو مدريد، الذي انعكس تألقه على صرخة والده أمام مقاعد البدلاء، بعد أن قاد فريقه للانتصار على ريال سوسييداد.

إذا ما كنت تركت مشاهدة تلك المباراة قبل الدقيقة 80، فقد فاتتك ملحمة مثيرة لأتلتيكو في ريال أرينا، والذي رفض أن يخرج بنتيجة سلبية، فأمطر شباك ريال سوسييداد بثلاثية عن طريق أليخاندرو جريمالدو "من ركلة جزاء" وجوناثان ديفيد وجوليانو سيميوني، في الدقائق 84 و90 و90+5.

سيميوني الصغير سجل هدفًا، لينتشل والده من "نفق" اتهامات جماهير أتلتيكو مدريد، بعد أن كان بمثابة "خنجر في ظهره"، على حد وصف صحيفة "ماركا"، ليوجه رسائل هامة من قلب ميدان سوسييداد.