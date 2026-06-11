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CM Grafica Malagò Italia 16 9Getty Images/Calciomercato
علي سمير

مرشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي : سأشجع البرازيل في كأس العالم وهذه حقيقة مفاوضاتي مع جوارديولا!

إيطاليا
ماسيميليانو أليجري
روبرتو مانشيني
أنتونيو كونتي
بيب جوارديولا

جوفاني مالاجو يعبر عن رأيه بشأن كرة القدم الإيطالية

قال الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية (CONI)، والمرشح في الانتخابات لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوفاني مالاجو، في مقابلة مع صحيفة "إيل كورييري ديلا سيرا": "بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا، اتصلت بي 5 أندية من الدوري الإيطالي، وأخبرتهم أنني لست متاحًا".

وأضاف :"وفي غضون فترة قصيرة، ارتفع عدد الأندية إلى 18-19 ناديًا، وهو رقم قياسي في بيئة غالبًا ما تكون منقسمة. لذلك طلبت منهم التزاماً رسمياً، ثم جاء التأييد من دوري الدرجة الثانية والمدربين واللاعبين. عند تلك النقطة، ورغم أنني لم أشعر بالحاجة إلى ذلك على الإطلاق، قلت لنفسي: إذا كان الرياضة تناديك، بطريقة ودية، فبروح الخدمة سأضع نفسي تحت تصرفها، كما فعلت دائماً".


  • رأيه في الهجوم ضده

    وقال عن المحاولات المناهضة لترشيحه:"هل قصة عدم الأهلية هي حيلة من أعدائي؟ لست ساذجًا إلى درجة أن أقول إنها فخ من يكرهونني. بل على العكس، أنتهز هذه الفرصة لأشكر أبيتي على روحه الرياضية".

    وأضاف:" هناك أمر يدعو للتفكير: كان هناك من طالب بوضع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) تحت الوصاية القضائية، واستمرت هذه المطالبة لأسابيع، لكن لم تكن الشروط المسبقة متوفرة. ثم كانت هناك محاولات، من قلة قليلة، لعدم دعم ترشيحي. حسناً، يبدو لي أن هذه المناورة زادت من التأييد. فجأة جاءت هذه الخطوة الثالثة لمحاولة منع الترشيح عقب استجواب برلماني، والذي صادف أنه تم في 19 مايو، قبل 34 يوماً من الانتخابات... ووصلت الرسالة إلى هيئة مكافحة الفساد (ANAC) يوم الجمعة الماضي".

    "هل أنا قلق؟ أنا هادئ تمامًا، لقد طلبت رأيًا في هذا الشأن، وقد أبدى مجلس الضمان رأيه بوضوح وليس لدي ما أضيفه".

    "هل أبودي عدوي لأنني لم أدعمه عندما ترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وخسر أمام تافيكيو؟ يجب أن نسأله هو، آمل ألا يكون الأمر كذلك، لكنني متأكد من أن هذا ليس السبب. في تلك المناسبة، كما هو الحال دائمًا عندما كنت رئيسًا للجنة الأولمبية الإيطالية، لم أدعم مرشحًا على حساب آخر. ربما تكون مشكلة عقلية وثقافية".

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    خطته للكرة الإيطالية

    "أنا أتحدث مع الجميع، فأنا متفائل لا يثنيه شيء، لكن الوضع ليس سهلاً. التوقعات تدفعني للتفكير، ولا أريد أن أخيب آمالهم. أنا رجل حوار، وأحترم الالتزامات. وأحمل معي النتائج التي حققتها في مواقف بالغة التعقيد. هناك بيئة يجب إعادة بنائها بالطاقة والأفكار والإضافات الجديدة: من الواضح أن هناك شيئًا ما يجب تغييره. لكنني أود أن أخصص فكرة لجرافينا الذي تصرف في هذه المرحلة بأناقة وحس مؤسسي".

    "يسألونني: من ستجلب إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم؟ حتى 23 يونيو، لن أتحدث عن الأدوار والمناصب. على افتراض أنني سأُنتخب، ما الذي يجب أن أعد به الآن؟ يجب النظر إلى الإمكانيات المالية، فالمصداقية تُعاد بناؤها من خلال النتائج الرياضية. يجب أن نتأهل للأولمبياد مع منتخب تحت 21 سنة، وأن نبدأ بشكل جيد في دوري الأمم، وكذلك مع المنتخب النسائي، فكل شيء مترابط. كان فوز منتخب تحت 17 سنة في بطولة أوروبا أمراً جيداً، ربما لم يعد لدينا نجوم استثنائيون، لكن لدينا لاعبون جيدون. وأنا أنظر إلى أفق مدته 6 سنوات. التأهل إلى كأس العالم القادمة وبطولة أوروبا 2032: ولاية مدتها سنتان زائد أربع سنوات ثم التوقف، سأتنحى".


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    المدرب الجديد

    وعن مفاوضاته مع بيب جوارديولا أو روبرتو مانشيني أو أنطونيو كونتي:" لم أتحدث مع أي منهم، فهذا لن يكون أمراً جاداً. وربما كان لدي أسماء أخرى في ذهني، فلماذا لم تسألوني عن أليجري؟ لماذا توصل إلى اتفاق مع نابولي؟ حسناً، قد يسلك المدربون مسارات أخرى من الآن وحتى 23 يونيو، لذا ستتحدد الأمور لاحقاً".

    "مدربي المثالي؟ الاستعداد التام: التزامي الحالي هو عمل نابع من حبي لكرة القدم، وهكذا يجب أن يكون الأمر بالنسبة للمدرب المستقبلي. تدريب المنتخب الوطني هو واجب، وهو يعني الشغف، سيتعين على المدرب الجديد أن يضع قلبه في مواجهة التحدي".


  • وعد عالمي

    "إذا تم انتخابي، فهل سنشارك في كأس العالم 2030؟ أؤكد لكم: سنكون هناك. هذا العام أشجع البرازيل بقيادة أنشيلوتي وتركيا بقيادة مونتيلا".

    "لماذا لا توجد إيطاليا؟ لأننا أخطأنا في ركلات الترجيح، لكن هذه مزحة: في الواقع، ما كان يجب أن نضع أنفسنا في موقف يصل بنا إلى تلك المرحلة، لنلعب مباراة فاصلة في البوسنة".

    "هل يجب تغيير القواعد لتمكين المزيد من اللاعبين الإيطاليين من اللعب؟ هناك تناقضات مطلقة. هناك منتخبات قوية لا يلعب فيها أحد تقريبًا في الدوري المحلي لبلده، وأخرى تطبق نفس قواعدنا، وهي من بين المرشحات للفوز بكأس العالم هذه. لننطلق من فرضيتين: يجب تسريع دعم الأكاديميات، وإبرام اتفاق بين جميع الأطراف لتعزيز دور الإيطاليين، فسيستفيد الجميع من ذلك. مع النظر إلى النموذج الناجح في الكرة الطائرة، حيث أرسى الاتفاق بين الاتحاد والرابطة الأسس لجيل ذهبي".