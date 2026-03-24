جوشوا كيميش يقلل من أهمية فرص ألمانيا في كأس العالم 2026، بينما يستعد القائد لمواجهة سويسرا
كيميش يتحدث عن وضع فريقه كفريق أقل حظاً قبل رحلة بازل
في مقابلة نشرها موقع DFB.de، قدم كيميش تقييماً صريحاً لمكانة فريقه في كرة القدم الدولية قبل المباراة الودية التي ستقام في بازل. أقر لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا أنه على الرغم من المكانة التاريخية للمنتخب، إلا أن الخروج من دور المجموعات في النسختين الأخيرتين من البطولة قد أزاحهم عن عرشهم. وفي الوقت الذي يسعى فيه المدرب جوليان ناجلسمان إلى بناء الزخم قبل السفر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يظل القائد واقعيًا بشأن التحديات المقبلة.
وقال: "نحن لسنا المرشح الأوفر حظاً لأننا لم نقدم الأداء المطلوب في البطولات السابقة. عندما تبدأ المباراة الأولى، فإن الأمر يتعلق بتلك المباراة فقط ولا شيء آخر، وبعيداً تماماً عن كيفية سير البطولات السابقة".
قيادة المنتخب الوطني بصفته قائداً
يمثل دورة البطولات الحالية تحولاً مهماً بالنسبة لكيميش، الذي تولى دور القيادة الرئيسي في عام 2024 عقب اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي. وأكد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أن وجهة نظره قد تطورت بشكل كبير منذ بداياته مع المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن مسؤولياته تمتد الآن إلى ما هو أبعد بكثير من أدائه الفردي على أرض الملعب. وفي معرض حديثه عن تطوره على مر السنين، أوضح: "تنمو لتتولى دورًا مختلفًا بمرور السنين. دوري كقائد مختلف عما كان عليه في البطولات التي أقيمت قبل أربع أو ثماني سنوات. السجل ليس جيدًا، لكن هذا لا يغير من نهجنا تجاه البطولات".
دعم استمرارية المدرب الرئيسي
ورغم أن القائد قلل من أهمية لقب «المفضل»، إلا أنه أبدى دعماً قوياً لناجلسمان. فهو يعتقد أن النهج الثابت والقناعة التكتيكية للمدرب السابق لبايرن ميونيخ هما بالضبط ما تحتاجه التشكيلة لإيجاد هويتها. وأشاد بالمدرب لتمسكه بمبادئه بغض النظر عن الضجيج الخارجي المحيط بنتائج الفريق. وأوضح قائلاً: «لم يغير الكثير في نهجه واستعداداته». "كانت الاستعدادات لبطولة أوروبا جيدة جدًا. إن الثبات هو إحدى نقاط قوة المدرب. فالوضع الخارجي يتغير دائمًا مع الانتصارات والهزائم، لذا فإن الثبات الداخلي مهم".
البحث عن أفضل فريق بدلاً من المواهب الفردية
وبالنظر إلى المستقبل، ستخوض ألمانيا أربع مباريات ودية دولية لتصقل نظامها قبل انطلاق البطولة. وبعد المباراة الودية خارج أرضها ضد سويسرا في 27 مارس، ستستضيف المنتخب غانا في 30 مارس. وتشمل استعداداتها النهائية مباراة على أرضها ضد فنلندا في 31 مايو، قبل السفر لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في السادس من يونيو.
وتعد هذه المباريات حاسمة لبناء الوحدة التي أبرزها القائد. وقال: "ليس المهم أن يكون لدينا أفضل تشكيلة في العالم، بل أفضل فريق في العالم". ثم ستبدأ ألمانيا مشوارها في المجموعة E من كأس العالم بمواجهة كوراكاو في 14 يونيو، قبل أن تلتقي بكوت ديفوار والإكوادور.