جوشوا كيميش يقلل من أهمية فرص ألمانيا في كأس العالم 2026، بينما يستعد القائد لمواجهة سويسرا

في مقابلة نشرها موقع DFB.de، قدم كيميش تقييماً صريحاً لمكانة فريقه في كرة القدم الدولية قبل المباراة الودية التي ستقام في بازل. أقر لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا أنه على الرغم من المكانة التاريخية للمنتخب، إلا أن الخروج من دور المجموعات في النسختين الأخيرتين من البطولة قد أزاحهم عن عرشهم. وفي الوقت الذي يسعى فيه المدرب جوليان ناجلسمان إلى بناء الزخم قبل السفر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يظل القائد واقعيًا بشأن التحديات المقبلة.

وقال: "نحن لسنا المرشح الأوفر حظاً لأننا لم نقدم الأداء المطلوب في البطولات السابقة. عندما تبدأ المباراة الأولى، فإن الأمر يتعلق بتلك المباراة فقط ولا شيء آخر، وبعيداً تماماً عن كيفية سير البطولات السابقة".