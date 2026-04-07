جوشوا كيميش يقلل من أهمية الخلاف مع فينيسيوس جونيور في الوقت الذي يستعد فيه بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ورغم أن التركيز غالبًا ما ينصب على المعركة التكتيكية، إلا أن كومباني حرص على التأكيد على أن بعض اللاعبين يمتلكون الموهبة الكافية لتفكيك حتى أفضل الخطط. وعندما سُئل عن احتمال مواجهة فينيسيوس وكيليان مبابي معًا، فضل المدرب البلجيكي التركيز على التحدي الجماعي بدلًا من معضلات اختيار التشكيلة الداخلية لريال مدريد.

وأوضح كومباني: "في هذا المستوى، كل فريق خطير. كل فريق قادر على صنع شيء مميز. قد تتلقى هدفاً، لكنك قد تسجل هدفاً أيضاً. لا يمكنك وضع خطة لعب ضد ريال مدريد تحيد تماماً قدرات لاعبيهم الفردية. لهذا السبب يأتي الجميع لمشاهدة هذه المباريات. لكنني أعتقد أيضاً أنه لا يمكنك استبعاد قدراتنا تماماً من المباراة.

"الأهم هو ألا تغيب عن بالك الأسباب التي أوصلتك إلى هنا في المقام الأول. غدًا، نحتاج إلى التركيز التام على أصعب مباراة يمكن أن تخوضها في أوروبا، لكننا نريد أن نركز بنسبة 100 في المائة على كيفية الفوز والطريقة التي نريد أن نفوز بها. أريد ببساطة أن نفوز، وأن يكون الفريق شجاعًا ويُظهر ما يمكنه فعله".