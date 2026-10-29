سلاح جيسوس الجديد للإطاحة برونالدو .. جوستافو فاريلا "المغمور" الذي تحول لماكينة أهداف لإنهاء عصر كريستيانو!

في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التكهنات عن خليفة كريستيانو رونالدو في البرتغال بعد أزمته الأخيرة مع جورج جيسوس، تأتي الإجابة من إيطاليا .. عن طريق جوستافو فاريلا نجم مونزا!

البديل الأوضح لرونالدو هو جونسالو راموش، ولكن لاعب باريس سان جيرمان السابق، ظهرت حوله العديد من علامات الاستفهام والشكوك في تجربته الحالية مع ميلان، بتسجيله 3 أهداف فقط في 11 مباراة.

وفقًا لما نشاهده حاليًا في مسيرة جوستافو فاريلا، سنجد أنه لا يتردد أبدًا في استغلال أي فرصة ثمينة، وفي عمر 21 سنة فهو على وشك دخول المرحلة الأهم في مشواره الكروي على الإطلاق، وهو الطريق الذي فرضه على نفسه بالتألق المبهر خلال الموسم الجاري.

الهدف الذي أحرزه أمس، الأربعاء، في خسارة مونزا 4/1 أمام نابولي في الدوري الإيطالي، يأتي كدليل جديد على أن المهاجم البرتغالي ظاهرة تستحق الالتفات إليها جيدًا خلال الموسم الجاري.

لماذا؟ هناك الكثير من الأسباب بخلاف أرقامه وسجله المميز مع مونزا منذ انتقاله للفريق مقابل 2.5 مليون يورو فقط في الصيف الماضي!