جوزيه مورينيو يدلي بتصريح قاطع بشأن مستقبله بعد أن أبقت بنفيكا على آمالها الضئيلة في الدوري البرتغالي حية

وأكد المدرب البرتغالي أن استمراره في لشبونة لا يرتبط بأي مطالب مالية أو وعود بإجراء تعديل جذري في تشكيلة الفريق هذا الصيف. وأوضح مورينيو أن مستقبله المهني يظل بين يديه تمامًا، وأنه مدفوع برغبته في إكمال مشروعه الحالي.

وفي معرض حديثه عن مستقبله في النادي والاستقلالية التي يتمتع بها في مسيرته المهنية، قال المدرب السابق لإنتر ميلان للصحفيين: "الأمر يعتمد فقط على إرادة النادي. رغبتي في الاستمرار مع بنفيكا لا تعتمد على أي شروط من جانبي، ولا تعتمد على الاستثمار في الفريق".