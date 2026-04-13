إذا كان الأمر متروكًا لجوزيه مورينيو، فسيظل مدربًا لفريق بنفيكا في الموسم المقبل، حسبما صرح المدرب البرتغالي يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحفي عقب الفوز على فريق سي دي ناسيونال (2-0). ويقول المدرب البالغ من العمر 63 عامًا إنه يرغب في البقاء، وقد بدأ بالفعل الاستعدادات للموسم المقبل.
جوزيه مورينيو يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله في بنفيكا
يقول مورينيو إن قرار استمراره كمدرب لبنفيكا في الموسم المقبل لا يعود إليه. «الأمر يتوقف حصريًّا على ما إذا كان النادي يريدني أن أبقى هنا بعد الصيف.»
ويؤكد المدرب السابق لريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي، من بين أندية أخرى، أنه يرغب في البقاء على رأس الفريق البرتغالي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، وأن النادي يلبي توقعاته. "رغبتي في البقاء مع بنفيكا لا تعتمد بأي حال من الأحوال على الاستثمارات في الفريق."
ويواصل مورينيو الحديث عن خططه للتحضير للموسم المقبل. ونظرًا لأن جزءًا كبيرًا من اللاعبين سيتوجهون إلى أمريكا الشمالية للمشاركة في كأس العالم، فإن «المدرب الخاص» سيوجه أنظاره إلى أكاديمية بنفيكا للشباب.
"أنا أبحث عن النخبة الصغيرة ضمن النخبة"، يقول مورينيو، الذي يعتزم ترقية هذه المجموعة بسرعة إلى الفريق الأول. "أريد أن أضمن بقاء الفريق الأول قوياً خلال جدول مباريات مزدحم، لأن هذا سيساعدني في تعزيز عمق التشكيلة."
تم إقالة مورينيو الصيف الماضي من نادي فنربخشة التركي بسبب خروجه من دوري أبطال أوروبا. وقد خسر النادي في جولة الملحق أمام بنفيكا، الذي تولى مورينيو تدريب فريقه في سبتمبر.
يحتل بنفيكا حالياً المركز الثالث في الدوري البرتغالي، متأخراً بفارق نقطتين عن سبورتينغ لشبونة (71 نقطة)، الذي يحتل المركز الثاني – والمركز المؤهل إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا. ويحتل نادي بورتو، بقيادة المدرب السابق لأياكس فرانشيسكو فاريولي، صدارة الدوري برصيد 76 نقطة.