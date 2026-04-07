جوزيه مورينيو يتحدث عن مستقبله مع بنفيكا بعد أن أصبح من شبه المؤكد أن الفريق سيختتم الموسم دون أي ألقاب

على الرغم من بقاء فريق بنفيكا دون هزيمة في الدوري البرتغالي منذ تولي مورينيو مهامه خلفًا لبرونو لاجي في سبتمبر 2025، إلا أن سجله الذي يتضمن 16 فوزًا و7 تعادلات في 23 مباراة لم يكن كافيًا لمواكبة المتصدرين. ويحتل بنفيكا حاليًا المركز الثالث، متأخرًا بسبع نقاط عن نادي بورتو وبنقطتين عن سبورتينغ لشبونة، مع احتفاظ الأخير بمباراة مؤجلة حاسمة.

وفي معرض حديثه عن القرارات الصعبة التي تنتظره بشأن تشكيلة الفريق، أضاف مورينيو: "عليّ أن أفكر بعناية وبشكل جماعي، لأنني في هذه اللحظة أردت إيقاف بعض اللاعبين، لكن هناك قيم أعلى على المحك. إنهم أصول، حتى لو لم أرغب في الاستمرار مع بعضهم. على الصعيد الرياضي، الهدف القابل للتحقيق هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، اعتمادًا على النتائج الأخرى.

"[لكن] نحن لا نعتمد على أنفسنا. حتى لو فزنا بجميع المباريات، فإننا لا نعتمد على أنفسنا وحدنا. سيتعين على سبورتنج أن يخسر نقطتين أخريين. لا يزال ذلك ممكنًا، وقد يتعادل سبورتنج أيضًا. حسنًا، لم نخسر [أمام كاسا بيا]، لكنني لا أعتقد أن تعادلًا كهذا يرفع من شأن بنفيكا بأي شكل من الأشكال أو يرفع من شأن مسيرة أي منا".