"أتمنى أن أكون على قيد الحياة" .. جوزيه مورينيو يسخر من قضية مانشستر سيتي ويتحدث عن تأثير نيجريرا

يجد نادي مانشستر سيتي نفسه غارقًا في أزمة غير مسبوقة بعد أن أثبتت لجنة مستقلة تورط النادي في 114 تهمة مالية من أصل 115. وتركز الاتهامات التي وجهها الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تغطي المواسم من 2009-10 إلى 2017-18، على تضخيم إيرادات الرعاية بشكل مصطنع وعدم تقديم سجلات مالية دقيقة. ورغم أن النادي يصر على براءته وقد قدم استئنافًا رسميًا، إلا أنه لا يزال يواجه خطر التعرض لعقوبات شديدة.

وقال مورينيو لصحيفة «كورييري ديلو سبورت»: «أفضل أن أضحك قليلاً، لأنني أعتقد أن هذه القضية ستنتهي يوماً ما. لكننا نحن الاثنين، ونحن في الستينيات من العمر، سأحتاج إلى بعض الحظ لأكون ما زلت على قيد الحياة عندما يصدر الحكم النهائي، لأن الآن سيصدر الحكم ثم الاستئناف».

وتسلط تعليقاته الضوء على الإحباط المتزايد داخل عالم كرة القدم بشأن الوقت الذي يستغرقه البت في القضايا التأديبية الكبرى التي تشمل الأندية الكبرى.