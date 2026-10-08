كما تحدث مدرب ريال مدريد عن عودته إلى ملعب سانتياجو برنابيو، وعن الجدل المحيط بأداء الحكام الذي لطخ مسيرته المهنية.
"أتمنى أن أكون على قيد الحياة" .. جوزيه مورينيو يسخر من قضية مانشستر سيتي ويتحدث عن تأثير نيجريرا
مورينيو يستهدف التأخيرات القانونية التي يتسبب فيها «سيتي»
يجد نادي مانشستر سيتي نفسه غارقًا في أزمة غير مسبوقة بعد أن أثبتت لجنة مستقلة تورط النادي في 114 تهمة مالية من أصل 115. وتركز الاتهامات التي وجهها الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تغطي المواسم من 2009-10 إلى 2017-18، على تضخيم إيرادات الرعاية بشكل مصطنع وعدم تقديم سجلات مالية دقيقة. ورغم أن النادي يصر على براءته وقد قدم استئنافًا رسميًا، إلا أنه لا يزال يواجه خطر التعرض لعقوبات شديدة.
وقال مورينيو لصحيفة «كورييري ديلو سبورت»: «أفضل أن أضحك قليلاً، لأنني أعتقد أن هذه القضية ستنتهي يوماً ما. لكننا نحن الاثنين، ونحن في الستينيات من العمر، سأحتاج إلى بعض الحظ لأكون ما زلت على قيد الحياة عندما يصدر الحكم النهائي، لأن الآن سيصدر الحكم ثم الاستئناف».
وتسلط تعليقاته الضوء على الإحباط المتزايد داخل عالم كرة القدم بشأن الوقت الذي يستغرقه البت في القضايا التأديبية الكبرى التي تشمل الأندية الكبرى.
- Getty Images Sport
تأملات حول فضيحة نيجريرا
وخلال المقابلة، عاد مورينيو أيضًا إلى قضية نيجريرا — التي تنبع من دفع نادي برشلونة ما يزيد عن 7.3 مليون يورو بين عامي 2001 و2018 إلى نائب الرئيس السابق لشؤون التحكيم خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا — وربطها بفترته الأولى في تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013. وفي حين يؤكد نادي برشلونة أن هذه المدفوعات كانت مقابل تقارير فنية مشروعة، انضم ريال مدريد إلى الدعوى القضائية بصفته طرفاً متضرراً، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المؤسسية في كرة القدم الإسبانية.
وقال مورينيو: «لقد وصلت وعشت هنا، في ريال مدريد، خلال الفترة الحاسمة في مسيرة نيجريرا. لم يكن أحد يعلم بذلك، لكننا عشناها».
وتوسع أكثر في الحديث عن تاريخه مع الهياكل التحكيمية المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أنماط مماثلة في أماكن أخرى، مضيفًا: «ثم غادرت، والآن أصبح الأمر معروفًا. لكن في تركيا، تلك الفضيحة الكبرى... بعد ذلك، واجهتني مثل هذه المواقف مرارًا وتكرارًا»، في إشارة إلى كيفية سجن رئيس لجنة التحكيم التركية في نهاية المطاف.
عودة إلى الديار في ملعب البرنابيو
كما تحدث المدرب البرتغالي عن الظروف غير المعتادة التي أحاطت بعودته إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف، حيث تولى قيادة ريال مدريد عقب موسم خالٍ من الألقاب للنادي في الموسم الماضي. ويحتفظ مورينيو بذكريات جميلة من فترة عمله الأولى في البرنابيو، والتي فاز خلالها بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.
وأوضح قائلاً: «عادةً ما يكون هناك اتصال أولاً، ثم تبدأ الشائعات. أما هنا، فقد كان الأمر عكس ذلك تماماً: فقد بدأت الشائعات في وقت لم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق».
وكشف مورينيو أنه كان مستقراً في بنفيكا عندما اشتدت التكهنات، مما أدى في النهاية إلى عودته العاطفية إلى النادي الذي قضى معه ثلاث سنوات سابقاً. وأشار إلى أنه حافظ على علاقة قوية مع الرئيس فلورنتينو بيريز حتى خلال العقد الذي قضاه بعيداً عن النادي.
- AFP
الدور المتطور للمدرب
في تأمل أخير حول كرة القدم الحديثة، أعرب مورينيو عن أسفه إزاء التغيرات التي طرأت على مشهد التدريب الكروي. ولاحظ أن عصر «المدرب الذي يستمر طوال مسيرته» آخذ في التلاشي، ليحل محله دورة تعيينات أسرع وأكثر تقلبًا. وقارن بيئته الحالية بأيامه الأولى عندما كان يحضر اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) جنبًا إلى جنب مع شخصيات أسطورية مثل السير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر.
واستطرد: «اليوم، أصبحت مسيرة المدرب أقصر بكثير؛ فهم يأتون بسرعة ويغادرون بسرعة. ولم يعد نموذج المدرب الذي يستمر طوال مسيرته موجودًا بنفس القدر».
وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت على هذا المجال والتوسع الهائل في عدد أعضاء الجهاز الفني، يصر مورينيو على أن نهجه الأساسي لا يزال كما هو. واختتم حديثه بالتأكيد على أنه في حين أن كرة القدم تشهد تحولًا مستمرًا، فإن هويته المهنية ثابتة، قائلاً: «الحمض النووي لا يتغير. قد تتغير أشياء كثيرة، لكن الحمض النووي لا يتغير».
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا