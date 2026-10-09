"لا تحتاج لأن تكون أينشتاين حتى تفهم" .. مورينيو : اعتدت على مراوغتكم ولكن هذا ما حدث مع مبابي!

قرر جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد، الدفاع عن لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، في ظل الحملة الشرسة التي ظهرت مؤخرًا من أجل الهجوم على اللاعب.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال القادمة في الدوري الإسباني:"في الأسابيع الأخيرة كنت أعتقد أن لديكم ما يكفي من القضايا الحقيقية في عالم كرة القدم لتهتموا بها".

وأضاف:"هناك العديد من الموضوعات الضخمة تحدث الآن مثل قضية السيتي، مثل... تلك القصة القديمة التي لا تحبون الحديث عنها كثيرًا (في إشارة إلى قضية نيجريرا-برشلونة)... الوضع الصعب في بلدي مع كريستيانو رونالدو ومدربه، هناك الكثير من القضايا التي كان بإمكانها أن تغذّي عملكم، لكنها لم تكن كافية".