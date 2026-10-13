"سننسى الحب وريال مدريد ليس فريقًا سهلًا" .. رسائل هامة من مورينيو قبل مواجهة روما بدوري الأبطال!

وأنهى مورينيو تصريحاته:"واجهنا أقوى فريقين في إيطاليا في أول جولتين: في الأولى إنتر، والآن روما. فريق قوي ومتحفّز لأنه عائد إلى دوري أبطال أوروبا، وجمهوره له دور حاسم في المباريات. أمامنا منافس كبير. لم يصل الأمر بعد إلى مرحلة الحياة أو الموت، لكن الضغط نحن من نفرضه على أنفسنا".

وتابع:" ليس من واجبي أن أقول ذلك، لكن بلا شك روما وإنتر هما الأقوى في الدوري. لقد شاهدت كل ما كان بإمكاني مشاهدته عنهما، إنهما الأقوى. لقد جهّزت نفسي: أنا بحالة جيدة وأتمتع بصلابة كبيرة، وبلا شك سأقدّم أقصى ما لديّ خلال الدقائق التسعين. ربما قبل ذلك أو بعده سيتأثّر قلبي. جماهير روما تريد الفوز، وأنا كذلك. في المباراة، يُنسى الحب".

"أنا كما أنا، ومصالح النادي والجماهير والفريق تعلو على مصالحي. في كثير من الأحيان يقدّر الناس ذلك، وإذا قدّمت شيئًا جيدًا فالأمر يكون أفضل. لم نفز بدوري أبطال أوروبا، لكننا فزنا بكأس أوروبية ولعبنا نهائيًا أوروبيًا ثانيًا. لا أخفي أن جماهير روما مميزة، فقد عاملوني جيدًا في كل مكان، لكن هؤلاء الناس مميزون".