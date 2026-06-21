جوزيه مورينيو يتدخل .. البرتغالي يمنع انتقال لاعب ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند

وبحسب ما ورد، فإن مورينيو من أشد المعجبين بجارسيا، ويبدو أنه يتصور إمكانية دمج اللاعب الإسباني في صفوف «الريال» على المدى الطويل. ويستمر عقد جونزالو جارسيا مع «البلانكوس» حتى عام 2030.

وكانت وسائل إعلام عديدة قد أفادت في الماضي بأن نادي بوروسيا دورتموند يراقب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن كثب، ويضعه نصب عينيه كتعزيز محتمل للفريق في الموسم المقبل.