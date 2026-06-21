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Jose MourinhoGetty Images
Christian Guinin

جوزيه مورينيو يتدخل .. البرتغالي يمنع انتقال لاعب ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند

الدوري الألماني
انتقالات
الدوري الإسباني
بوروسيا دورتموند
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
غونزالو غارسيا

يبدو أن المدرب الجديد لريال مدريد، جوزيه مورينيو، يريد وقف المفاوضات بشأن رحيل جونزالو جارسيا، الذي كان موضوع اهتمام نادي بوروسيا دورتموند.

وفقًا لما أفاد به الخبير الإيطالي في شؤون الانتقالات ماتيو موريتو في برنامج «راديو ماركا»، يرغب «المدرب المميز» في تكوين صورة أوضح عن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

  • وبحسب ما ورد، فإن مورينيو من أشد المعجبين بجارسيا، ويبدو أنه يتصور إمكانية دمج اللاعب الإسباني في صفوف «الريال» على المدى الطويل. ويستمر عقد جونزالو جارسيا مع «البلانكوس» حتى عام 2030.

    وكانت وسائل إعلام عديدة قد أفادت في الماضي بأن نادي بوروسيا دورتموند يراقب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن كثب، ويضعه نصب عينيه كتعزيز محتمل للفريق في الموسم المقبل.

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    بل إن محادثات أولية قد جرت بالفعل بين الطرفين — وبناءً على ذلك، فإن جارسيا لا يستبعد مبدئيًّا الانتقال إلى النادي الذي يلعب في الدوري الألماني.

    وقد لفت الإسباني الأنظار إليه خلال بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، عندما توج بلقب هداف البطولة. أما مع ريال مدريد، فلم يشارك في الموسم الماضي سوى في فترات قصيرة في الغالب: ففي 39 مباراة رسمية، سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى.