من رسائل "الجد" مورينيو: لا مجال للتصرف النبيل .. المتاعب تنتظر فليك وبيريز وأهلًا بمتعة الكلاسيكو!

"سأستريح حين يقرر الخالق أن يقول: هيا اصعد إليّ"، باختصار، تلك هي رحلة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الذي يرفض الغياب طويلًا عن الملاعب، فهو الذي يتنفّس كرة القدم، والذي عاد أيضًا لكتابة سطر جديد في حقبته مع ريال مدريد، بعد 13 عامًا من نهاية ولايته الأولى.

مورينيو عاد إلى ريال مدريد، والهدف محدد، العودة إلى منصّات التتويج، سيناريو أشبه برحلته الأولى مع الميرينجي، والطريق من أجل ذلك هو .. "كسر هيمنة برشلونة".

عاد الرجل الذي يصنع الجدل معه دائمًا، أينما حلّ وارتحل، ثلاث سنوات مع ريال مدريد، ما بين 2010 و2013، لم يكن النجوم فيها فقط من يركضون بالكرة في أرجاء الملعب، بل في ذلك المدرب الذي يرتدي معطفًا رماديًا طويلًا أو "جاكيت رياضي"، وينظر بغمزة إلى الكاميرا.

وإذا ما أجزمنا بأن ريال مدريد بارع في اختيار الأوقات التي يخطف بها الأضواء؛ مثلما فعل مع إعلانه التعاقد مع جوزيه مورينيو، وقت افتتاحية كأس العالم 2026، فإن المسلسل الوثائقي الذي يتحدث عن المدرب البرتغالي، عبر منصة "نتفليكس"، قد جاء في توقيت مثالي أيضًا، يجعلنا نتساءل ما إذا كان الأمر مدروسًا، وبرشلونة في الصورة، أم أن الفكرة كانت في اختيار توقيت ملائم قبل انطلاق الدوري الإسباني؟