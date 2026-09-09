وتحدّث مورينيو عن مباراة مفتوحة ومثيرة تخلّلها تبادل للفرص الخطيرة بين اثنين من أعرق أندية أوروبا. وقال المدرب في تصريحات لشبكة Sky Sport Italia: "أعجبتني النتيجة، ثلاث نقاط في المباراة الافتتاحية أمام فريق قوي جداً، لكن المباراة كانت مثيرة لأي مشاهد في منزله، فقط ليس بالنسبة لي أو لكريستيان كيفو.

"كانت هذه المباراة جنونية. كان يمكن أن تنتهي 5-0 لصالحنا، أو 5-5، أو 7-6، أو 5-6، مواجهة بها الكثير من الفرص. إنتر فريق قوي، كان الأمر صعباً على خط وسطنا في محاصرتهم وهم يتمركزون في العمق، ومع ذلك كان بإمكاننا حسم المباراة بنتيجة 3-0 قبل نهاية الشوط الأول. أتيحت لنا فرصة أخرى عبر بيلينجهام، وكان بإمكان إنتر أيضاً أن يسجل عدة أهداف. ظلّت المباراة مفتوحة حتى النهاية، مباراة كرة قدم جنونية ببساطة."

ودافع مورينيو عن مبابي بعد أن تعرّض المهاجم لصيحات استهجان متفرقة من قطاعات من الجماهير المحلية، مضيفاً: "بذل مبابي مجهوداً كبيراً، وسجّل هدفاً مهماً، وأتيحت له فرصتان أو ثلاث كان يترجمها عادةً إلى أهداف، لكنني لست قلقاً، لأنه سيسجّل الأهداف دائماً. سيكون بالتأكيد هدّاف دوري أبطال أوروبا مرة أخرى هذا الموسم، وهو يعمل بجدّ كبير من أجل الفريق، لذا لا يمكن أن أكون أكثر رضاً من ذلك."