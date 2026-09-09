هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP
Adhe Makayasa

ترجمه

"لو كان الأمر صعبًا اتصل بجوزيه " .. تعليق مثير من مورينيو على الفوز "الجنوني" أمام إنتر!

جوزيه مورينيو
ريال مدريد
ريال مدريد ضد إنتر
إنتر
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي

المدرب البرتغالي يتحدى الجميع

أطلق جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد رسالة تحدٍّ على طريقته المعهودة عقب فوز مثير بنتيجة 2-1 على إنتر في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ورغم تعامله مع أزمة حادة في صفوف الفريق أمام ناديه السابق، أشاد المدرب البرتغالي بالنجاعة التهديفية لفريقه، مؤكداً أنه يزدهر عند مواجهة أصعب التحديات في كرة القدم الأوروبية.

  • ريال يعاقب إنتر

    حقق العملاق الإسباني فوزاً دراماتيكياً بنتيجة 2-1 على إنتر في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، رغم افتقاره الشديد للاعبين أساسيين بسبب الإصابات والإيقافات.

    وأثبت ريال مدريد قسوته في معاقبة الزائرين على خطأين دفاعيين كارثيين خلال أول 25 دقيقة، عبر هدف من كيليان مبابي وتسديدة حاسمة من فيدريكو فالفيردي.

    زجاء هذا الفوز المهم في غياب ركائز أساسية معتادة في الفريق الأول مثل برناردو سيلفا وإدواردو كامافينجا ورودريجو.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    مباراة جنونية

    وتحدّث مورينيو عن مباراة مفتوحة ومثيرة تخلّلها تبادل للفرص الخطيرة بين اثنين من أعرق أندية أوروبا. وقال المدرب في تصريحات لشبكة Sky Sport Italia: "أعجبتني النتيجة، ثلاث نقاط في المباراة الافتتاحية أمام فريق قوي جداً، لكن المباراة كانت مثيرة لأي مشاهد في منزله، فقط ليس بالنسبة لي أو لكريستيان كيفو.

    "كانت هذه المباراة جنونية. كان يمكن أن تنتهي 5-0 لصالحنا، أو 5-5، أو 7-6، أو 5-6، مواجهة بها الكثير من الفرص. إنتر فريق قوي، كان الأمر صعباً على خط وسطنا في محاصرتهم وهم يتمركزون في العمق، ومع ذلك كان بإمكاننا حسم المباراة بنتيجة 3-0 قبل نهاية الشوط الأول. أتيحت لنا فرصة أخرى عبر بيلينجهام، وكان بإمكان إنتر أيضاً أن يسجل عدة أهداف. ظلّت المباراة مفتوحة حتى النهاية، مباراة كرة قدم جنونية ببساطة."

    ودافع مورينيو عن مبابي بعد أن تعرّض المهاجم لصيحات استهجان متفرقة من قطاعات من الجماهير المحلية، مضيفاً: "بذل مبابي مجهوداً كبيراً، وسجّل هدفاً مهماً، وأتيحت له فرصتان أو ثلاث كان يترجمها عادةً إلى أهداف، لكنني لست قلقاً، لأنه سيسجّل الأهداف دائماً. سيكون بالتأكيد هدّاف دوري أبطال أوروبا مرة أخرى هذا الموسم، وهو يعمل بجدّ كبير من أجل الفريق، لذا لا يمكن أن أكون أكثر رضاً من ذلك."

  • مورينيو يستمتع بالتحديات الصعبة

    كما كانت المباراة بمثابة لقاء عاطفي مع المدافع السابق كيفو، الذي كان شخصية محورية في تحقيق الثلاثية التاريخية عام 2010 مع إنتر، قبل أن يعيد مورينيو التأكيد على سبب قبوله العودة إلى مدريد رغم الضغوط الكبيرة.

    وتحدث عن لقائه مع كيفو على أرضية الملعب قائلاً: "تعانقنا قبل المباراة، وتعانقنا بعدها، هو يعرف ما أكنّه له، وأنا أعرف ما يكنّه لي. خلال التسعين دقيقة تنسى كل شيء، لكن الآن إذا سنحت لنا فرصة للقاء، فسنتحدث."

    وعندما سُئل عن سبب تحرك رئيس النادي فلورنتينو بيريز بسرعة لإعادته إلى سانتياجو برنابيو، قال مورينيو: "لأن الوضع كان صعباً. إذا كان الأمر سهلاً، فهو ليس من أجلي. أما إذا كان صعباً، فإنك تتصل بجوزيه."

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • imago-sport-1082616853.jpgZUMA Press Wire

    اقتراب لقاء عاطفي مع روما

    وقبل رحلة مفعمة بالمشاعر إلى روما في الرابع عشر من أكتوبر، وهي عودته الأولى إلى ملعب الأولمبيكو منذ إقالته، يتعين على ريال مدريد اجتياز سلسلة محلية صعبة أمام ريال فايكانو وإلتشي وجاره أتلتيكو مدريد قبل التوقف الدولي.

    وعند العودة، يستضيف ريال مدريد فياريال في الحادي عشر من أكتوبر، قبل أيام قليلة من السفر إلى العاصمة الإيطالية. ويتوجب على المدرب البرتغالي إدارة اللياقة البدنية لفريقه بعناية وسط الأجواء العاطفية المصاحبة، للحفاظ على زخمه على الجبهتين المحلية والقارية.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي