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GFX Antonio RudigerGetty Images / GOAL
زهيرة عادل

جوزيه مورينيو يظهر "العين الحمراء" مبكرًا في ودية ديبورتيفو .. كل شيء في ريال مدريد يتغير إلا أنطونيو روديجر وعلى زميله أن يرحل!

فقرات ومقالات
ديبورتيفو لاكورنيا ضد ريال مدريد
ديبورتيفو لاكورنيا
ريال مدريد
وديات الأندية
جوزيه مورينيو
إندريك
أنطونيو روديجر
براهيم دياز
أندري لونين
كارلوس إسبي

أبرز ملامح ودية ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا..

أمسك المدرب البرتغالي بزمام الأمور في ريال مدريد، وبعد التعثر في التعادل في أول ودية له بعد عودته لقيادة الفريق أمام فيورنتينا (2-2)، في الأول من أغسطس الجاري، ها هو يحقق فوزه الثاني على التوالي بعد الانتصار قبل أيام قليلة أمام فرينسفاروشي المجري (2-1).

الملكي بقيادة "سبيشل وان" حقق يوم الأربعاء، الفوز وديًا ضمن كأس تيريزا هيريرا، أمام نظيره الإسباني ديبورتيفو لاكورونيا بهدف نظيف، في ثالث وديات فترة الإعداد للموسم الجديد 2026-27.

مؤكد أن هذه الوديات ما هي إلا فرصة لتجربة بعض الأفكار حتى الغريب منها، قبل انطلاق مرحلة الجد، لكن هناك بعض الملامح خرجنا بها من ودية ديبورتيفو يمكن إسقاطها على الموسم الجديد للميرينجي..




  • "طابع" مورينيو اللقطة الأبرز

    ديبورتيفو حاول تصعيب الأمور على ريال مدريد بالاعتماد على الدفاع المتأخر المنظم، وقد نجح بالفعل في تحجيم الملكي هجوميًا بدرجة كبيرة، خاصةً وأن هذه الطريقة تقضي تمامًا على خطورة المهاجم إندريك.

    لكن مهما تمر السنوات يبقى مورينيو قادرًا على تنفيذ طابعه الخاص في الهجمات المرتدة، لفض الشراكة في أي مباراة، وبالفعل جاء منها هدف اللقاء الوحيد..

    في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الأول، احتسب الحكم ضربة ركنية لصالح ديبورتيفو لاكورونيا، نُفذت بعرضية داخل منطقة الـ18، ثم تسديدة في اتجاه المرمى، تصدى لها الحارس أندي لونين بسهولة.

    وسرعان ما بدأ لونين هجمة مرتدة، حيث أرسل كرة طويلة بيده إلى براهيم دياز في وسط ملعب الخصم، حتى انطلق الأخير بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء منفردًا بالحارس ليو روماني قبل أن يسكن الكرة الشباك بنجاح.



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  • مورينيو يظهر "العين الحمراء" للحكام

    لا نحتاج لبداية الموسم الجديد كي يبدأ العراك الخاص بالتحكيم في الدوري الإسباني، ونعود من جديد للتقارير المخصصة عبر قناة ريال مدريد للهجوم على غالبية الحكام وادعاء انحيازهم لبرشلونة، فمورينيو بدأ الصراع من الليلة..

    في الدقيقة 58 من مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا الودية، اعترض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقوة على قرار الحكم أدريان كورديرو فيجا، في ظل تغاضيه على إشهار الكارت الأصفر في وجه لاعب الخصم دافيد ميلا.

    ميلا قام بجذب ألفارو كاريراس؛ لاعب الملكي، من قميصه، ما أسفر عن إبطال هجمة مرتدة للميرينجي، وهنا طالب مورينيو بإشهار الكارت الأصفر في وجه لاعب ديبورتيفو، لكن دون استجابة من الحكم لينفعل "سبيشل وان" بقوة.



    انفعال مورينيو لا يعكس نهائيًا كونها مجرد مباراة ودية، لكن بخلاف أن هذا هو شغفه المعتاد إلا أنه مؤكد كذلك أنه يريد توجيه رسالة قوية للحكام قبل انطلاق موسم 2026-27 من الليجا بشأن أي تهاون في القرارات لصالح فريقه.


  • كل شيء في ريال مدريد يتغير إلا روديجر

    إن أردنا اختيار أسوأ اللاعبين في مواجهة ديبورتيفو فالقائمة ستضم الرباعي إدواردو كامافينجا، إندريك، فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجر.

    لكن إن أردنا اختيار الأسوأ على الإطلاق فلن يكون إلا روديجر، خاصةً وأنه يواصل سلسلة السوء والتراجع منذ فترة طويلة دون أي جديد، حتى دون تألق مرة والتراجع مرات.

    رد فعل بطئ، تمركز خاطئ، تدخلات متهورة؛ كُلها عيوب يجمع بينها قلب الدفاع الألماني رغم خبراته الكبيرة في الملاعب.

    لن نتحدث كثيرًا بشأن روديجر فرد فعل جوزيه مورينيو بعد تدخله المتهور على بيير إيميريك أوباميانج في وسط الملعب، يلخص كل شيء، حيث ظهرت علامات الامتعاض على وجه المدرب والاستياء..




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  • إلى إندريك .. الرحيل مرة أخرى أفضل خيار

    من قبل كانت مشكلة البرازيلي إندريك في ريال مدريد هو عدم الحصول على فرصة حقيقية، ما دفعه للخروج معارًا إلى ليون.

    وخلال فترة الإعداد الحالية لريال مدريد، ظهرت مشكلة أخرى للبرازيلي، حتى مع حصوله على فرصة..

    مورينيو يعتمد على إندريك كرأس حربة، وكما ذكرنا سلفًا، الدفاع المنظم دون مساحات لديبورتيفو لاكورونيا حجّم كثيرًا من قدرات البرازيلي "عاشق المساحات"، لذا لم يظهر بصورة جيدة، وهي نفسها المشكلة التي ستواجهه أمام غالبية الخصوم في الليجا.

    الأكيد أن إندريك لن يستمر كرأس حربة أساسي للميرينجي مع عودة الفرنسي كيليان مبابي، لكن هل يكون بديله الأول ويخسر مركزه المفضل كجناح أيمن، حيث يبدع ويتألق؟

    الحقيقة أن هذه ستكون خسارة لإندريك وريال مدريد وكذلك المهاجم الشاب كارلوس إسبي، الذي يظهر ملامح مبشرة في كل مرة يشارك بها مع الفريق الأول.

    وعلى جانب آخر، ليس هناك فرصة لإشراكه كجناح أيمن في ظل التعاقد مع يان ديوماندي وإمكانية توظيف برناردو سيلفا في المركز ذاته، وكلاهما أكثر خبرة وجودة منه.

    بالمختصر، لا نجد مبرر واضح لاعتماد مورينيو على إندريك في الوديات مفضلًا إياه على إسبي كمهاجم صريح سوى أنه يحاول تسويقه، لرحيله من جديد في الصيف الجاري، وهو القرار الأفضل له، إذا ما أراد الحفاظ على استمرارية اللعب كما حدث في تجربته مع ليون.

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