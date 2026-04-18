أثار جوزيه مورينيو ضجة كبيرة في لشبونة، حيث رفض ضمان مسألة بقائه في بنفيكا، بعد انتهاء الموسم الحالي "2025-2026". وفي حديثه قبل مباراة الديربي المهمة ضد سبورتينغ لشبونة، ألمح "سبيشال وان" إلى أن مستقبله ليس بين يديه بالكامل، في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول عودته إلى قلعة الميرينجي.
وسط اهتمام ريال مدريد والبريمييرليج .. رسالة مورينيو تزيد الجدل حول مستقبله مع بنفيكا!
مورينيو يتجنب الإفصاح عن موقفه بشأن البقاء في لشبونة
سُئل المدرب المخضرم بشكل مباشر، خلال مؤتمر صحفي، عمّا إذا كان بالإمكان تأكيد بقائه على مقاعد البدلاء في بنفيكا، خلال الموسم المُقبل "2026-2027". إلا أن ردّه جاء على غرار أسلوبه المعهود؛ حيث قدم تقييمًا صريحًا لمدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الأمور في عالم كرة القدم الحديثة. وتمثل ذلك في إجابته على الصحفيين حول مستقبله، بقوله "لا أستطيع أن أقول، كيف يمكنني أن أؤكد شيئاً كهذا؟ الأمر لا يعتمد عليّ وحدي! هذا واضح".
وفي تشبيه مفصل، قارن المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وضعه بوضع أي موظف آخر داخل النادي، أو حتى صحفي في غرفة الأخبار، مؤكدًا "المدرب في هيكل النادي، واللاعب، ومدير العلاقات الإعلامية، وأخصائي العلاج الطبيعي، كلنا في هيكل النادي، مثلكم، كصحفيين في صحيفة "أبولا"، لا يمكنكم ضمان أنكم ستبقون في الصحيفة خلال السنوات العشر القادمة؛ ربما ترغبون في ذلك، لكن لا يمكنكم ضمانه. ومن الواضح أنني لا أستطيع ضمان ذلك".
- AFP
عودة لاعبي ريال مدريد تلوح في الأفق
يكتسب توقيت تعليقات مورينيو الغامضة زخمًا خاصًا، في ظل الضجة المتزايدة المحيطة باحتمال عودته إلى ملعب سانتياغو برنابيو. وتشير التقارير إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مستعد لاتخاذ إجراءات جذرية عقب تراجع مستوى الفريق تحت قيادة ألفارو أربيلوا. ومن المعلوم أن الإدارة في العاصمة الإسبانية تدرس بجدية ترشيح "سبيشال وان" كمرشح رئيس لقيادة عملية إعادة هيكلة الفريق.
استمتع مورينيو بثلاث سنوات حافلة بالبطولات في مدريد، بين عامي 2010 و2013، وحافظ على علاقة قوية مع بيريز، على الرغم من رحيله في نهاية المطاف. تشير التقارير إلى أنه يراقب الوضع في إسبانيا عن كثب، مدركاً أن مجلس إدارة ريال مدريد يستعد لعقد اجتماع لمناقشة مستقبل الجهاز الفني. بالنسبة لرجل يزدهر على أكبر المسارح، قد يكون من الصعب تجاهل إغراء "الثورة" في البرنابيو.
كبار الدوري الإنجليزي يراقبون الوضع
وبقطع النظر عن الاهتمام القادم من إسبانيا، هناك حديث كبير حول عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث صنع مورينيو جزءًا كبيرًا من مكانته الأسطورية مع تشيلسي ومانشستر يونايتد. وتشير التقارير إلى أنه المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني لنيوكاسل يونايتد في حال قرر "الماكبايس"، الاستغناء عن إيدي هاو هذا الصيف.
يُقال إن الإدارة المدعومة من السعودية في سانت جيمس بارك منجذبة لفكرة وجود شخصية عالمية المستوى، لقيادة المرحلة المُقبلة للنادي. وتحدث مورينيو مرارًا عن حبه العميق لنيوكاسل، ويرجع ذلك إلى حد كبير، إلى توجيهه على يد السير بوبي روبسون، وقد تكون احتمالية خوض تحدٍ أخير في البريمييرليج، كافية لإغرائه بالرحيل عن لشبونة إذا كان المشروع مناسبًا.
مورينيو وصراع الوصافة مع بنفيكا
تولى مورينيو، الذي يمتد عقده مع بنفيكا حتى صيف عام 2027، مهام التدريب في سبتمبر 2025، بعد مرحلة مخيبة للآمال قضاها مع فريق فنربخشه. ويحتل بنفيكا حاليًا المركز الثالث في الدوري البرتغالي برصيد 69 نقطة من 29 مباراة. وقبل المواجهة الحاسمة الأحد، يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني برصيد 71 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، بينما يتصدر بورتو الترتيب برصيد 76 نقطة. يهدف مورينيو الآن إلى ضمان احتلال الوصافة على الأقل لضمان مكان في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.