وسط اهتمام ريال مدريد والبريمييرليج .. رسالة مورينيو تزيد الجدل حول مستقبله مع بنفيكا!

سُئل المدرب المخضرم بشكل مباشر، خلال مؤتمر صحفي، عمّا إذا كان بالإمكان تأكيد بقائه على مقاعد البدلاء في بنفيكا، خلال الموسم المُقبل "2026-2027". إلا أن ردّه جاء على غرار أسلوبه المعهود؛ حيث قدم تقييمًا صريحًا لمدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الأمور في عالم كرة القدم الحديثة. وتمثل ذلك في إجابته على الصحفيين حول مستقبله، بقوله "لا أستطيع أن أقول، كيف يمكنني أن أؤكد شيئاً كهذا؟ الأمر لا يعتمد عليّ وحدي! هذا واضح".

وفي تشبيه مفصل، قارن المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وضعه بوضع أي موظف آخر داخل النادي، أو حتى صحفي في غرفة الأخبار، مؤكدًا "المدرب في هيكل النادي، واللاعب، ومدير العلاقات الإعلامية، وأخصائي العلاج الطبيعي، كلنا في هيكل النادي، مثلكم، كصحفيين في صحيفة "أبولا"، لا يمكنكم ضمان أنكم ستبقون في الصحيفة خلال السنوات العشر القادمة؛ ربما ترغبون في ذلك، لكن لا يمكنكم ضمانه. ومن الواضح أنني لا أستطيع ضمان ذلك".