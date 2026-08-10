"أكره هذا التصرف وبالنسبة لي ضعف" .. جوزيه مورينيو ينتقد "راحة" بيب جوارديولا

أطلقت شبكة "نتفليكس" الفيلم الوثائقي الجديد الخاص بجوزيه مورينيو، بعد أسابيع من عودته من جديد لقيادة ريال مدريد في فترته الثانية.

الفيلم يحكي مسيرة "سبيشل وان" في عالم التدريب، منذ أن قاد بنفيكا عام 2000 بما في ذلك الثلاث سنوات التي قضاها على رأس القيادة الفنية للميرينجي بين عامي 2010 و2013 وصولًا إلى لوقتنا الحالي.

وخلال فترته الأولى مع الملكي، دخل مورينيو في خلافات متكررة مع جوارديولا، الذي كان وقتها مدربًا لبرشلونة (من 2008 إلى 2012).

وبعد رحيل الإسباني عن البرسا في يوينو 2012 فضل قضاء فترة راحة، امتد لعام كامل، قبل أن يعود للتدريب من بوابة بايرن ميونخ .. وهذا تحديدًا ما لم يعجب مورينيو.



