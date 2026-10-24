فيديو | "هدفان غير صحيحين" .. جوزيه جوميز يتهم الحكم بظلم الخليج بعد السقوط برباعية ضد الأهلي

وعلى جانب آخر.. سُئل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، عن "السخرية" التي تعرض لها من نادي الخليج؛ وذلك قبل مباراة الفريقين مساء الجمعة، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
حساب الخليج عبر منصة "تيك توك" سخر من توني قبل المباراة؛ وذلك بإظهاره وهو يهرب من غرفة كان يتواجد فيها، خوفًا من هذه المواجهة.
توني أكد في تصريحات مع الصحفي وليد سعيد، أنه رفض الرد على الخليج، حتى لا تقوم باقي الأندية بالتصرف نفسه؛ في إشارة إلى أن حديثه عن الأمر قد يدفع المنافسين الآخرين إلى "السخرية منه"، بحثًا عن الشهرة.
وشدد توني على أنه رد فوق أرضية الملعب؛ وذلك بقيادة فريق الأهلي الأول لكرة القدم للفوز (4-1) على الخليج، مساء يوم الجمعة.