في "ريمونتادا" إعجازية، قلب بايرن ميونخ تأخره بثلاثية نظيفة أمام ماينز إلى انتصار مثير بنتيجة 4-3، مؤكداً شخصية البطل المتوج. مغامرة كومباني بالبدلاء كادت تطيح بالنقاط، لكن دخول كين وموسيالا والساحر أوليز أشعل انتفاضة بافارية سجلت 3 أهداف في 10 دقائق. فوزٌ رفع رصيد البطل لـ 82 نقطة، وبعث برسالة رعب لباريس سان جيرمان قبل صدام نصف نهائي دوري الأبطال.
"تلقينا توبيخًا شديدًا بين الشوطين".. كومباني يكشف سر ريمونتادا بايرن ميونخ أمام ماينتس!
"تلقينا توبيخا شديدا"
قال جوريتسكا في تصريحات لشبكة DAZN بعد الفوز المثير خارج الديار بنتيجة 4-3 في الدوري الألماني أمام ماينتس: "في فترة الاستراحة، تلقينا توبيخاً شديداً، ثم أعدنا التركيز على ما يمنحنا القوة". وكان بايرن، الذي أجرى عدة تعديلات على تشكيلته، متأخراً بثلاثية نظيفة مع نهاية الشوط الأول.
وأضاف: "قد تواجه انتكاسات من حين لآخر، لكن الأمر يعتمد دائمًا على كيفية تفاعلك معها". وقد ارتدى لاعب خط الوسط شارة قيادة الفريق البافاري للمرة الأولى، إلا أن بطل ألمانيا المتوج حديثاً قدم شوطا أول للنسيان.
وعطفاً على مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقبة يوم الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان، أجرى المدرب فينسينت كومباني تغييرات جذرية على تشكيلته الأساسية؛ حيث لم يسافر دايوت أوباميكانو ويوشوا كيميش مع بعثة الفريق إلى ماينتس، بينما جلس ستة لاعبين أساسيين آخرين -مايكل أوليز، هاري كين، جمال موسيالا، مانويل نوير، جوناثان تاه، وجوسيب ستانيشيتش- على مقاعد البدلاء كإجراء احترازي. وكان من تداعيات هذه المداورة الكثيفة الظهور الأول للاعب الوسط الشاب بارا سابوكو ندياي مع الفريق الأول، رغم أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً عانى خلال مجريات اللقاء.
كومباني يكشف سر العودة
يعزو فينسينت كومباني عودة بايرن في ماينتس إلى ما هو أبعد من التكتيكات، مشيراً إلى أنها "كانت مدفوعة بالعاطفة بقدر ما كانت مدفوعة بالاستراتيجية".
وعندما سألته شبكة "سكاي" عن حديثه مع الفريق بين الشوطين، أجاب كومباني في البداية بابتسامة ولمسة من السخرية: "لقد تضمن الحديث الكثير من المديح". ثم أوضح المدرب البلجيكي البالغ من العمر 40 عاماً بجدية أكبر: "لقد مررت بلحظات كهذه بنفسي خلال مسيرتي، سواء كقائد أو كلاعب رئيسي. لقد تواجدت في غرف تغيير الملابس تلك عندما تكون متأخراً بثلاثية نظيفة في الاستراحة، وتشعر وكأن المباراة قد انتهت. ولكن عليك توجيه هذا الغضب، ورفض قبول الهزيمة، ثم الانطلاق بأقصى طاقة والضغط على الخصم حتى الدقيقة الأخيرة. وهذا بالضبط ما فعله الفتية".
وشدد كومباني على أن تحولاً كهذا تقوده "العاطفة وليس التكتيكات فحسب". وبعد أن شاهد فريقه يعاني في الشوط الأول، دفع كومباني بالثنائي كين وأوليز في الاستراحة. ونجح نيكولاس جاكسون في تقليص الفارق لبايرن في الدقيقة 53، قبل أن يحكم الفريق البافاري سيطرته في الدقائق العشرين الأخيرة. كما دخل موسيالا وستانيشيتش في الدقيقة 57 ليضيفا دماءً جديدة ودفعة قوية للفريق.
وسجل أوليز هدفاً ثانياً في الدقيقة 73 بتسديدة مقوسة مذهلة، قبل أن يدرك موسيالا التعادل 3-3 بعد بضع دقائق. ثم حسم كين فوزاً دراماتيكياً لميونخ، مسجلاً هدف الفوز لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3. وعلق جوريتسكا باحثاً عن الجانب الإيجابي في هذه الدراما الكروية: "في النهاية، كان الأمر في الواقع أكثر إثارة مما لو كنا قد فزنا بالمباراة 3-0".
جاهزون لموقعة باريس
من وجهة نظر النادي البافاري، لم يكن لمباراة السبت أي تأثير على سباق لقب الدوري؛ فقد حُسمت بطولتهم الخامسة والثلاثون بالفعل بعد الفوز 4-2 على شتوتجارت في نهاية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، كانت هذه العودة حيوية لتعزيز ثقة بايرن قبل رحلته إلى باريس يوم الثلاثاء لخوض مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال.
وتُقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء في باريس، على أن تجرى مباراة الإياب في ميونخ بعد ثمانية أيام لتحديد هوية المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي الفائز بعد ذلك مع آرسنال أو أتلتيكو مدريد.