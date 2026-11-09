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محمود خالد

من العرّاب إلى المنبوذ: جيسوس تقمص شخصية أنشيلوتي ويخشى "شائعة صلاح" .. وقدم خدمة كبرى إلى النصر!

فقرات ومقالات
جورج جيسوس
كريستيانو رونالدو
النصر
الهلال
البرتغال

الوجه الآخر للعملة حول تصرفات جيسوس المثيرة للجدل..

هل يُعقل أن ينقلب الرأي تجاه جورج جيسوس 180 درجة، خلال ستة أشهر فقط، ليتحوّل من عراب الدوري السعودي إلى "المنبوذ" الذي يهاجمه الجميع؟

جيسوس الذي لم يكتفِ بقيادة الهلال والنصر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي فقط، بل بتحقيق العديد من الأرقام القياسية أيضًا، فيما كان قريبًا من حصد لقب دوري أبطال آسيا مع الزعيم، قبل الخروج من نصف النهائي، فضلًا عن خسارة نهائي دوري أبطال آسيا "الثاني" مع العالمي.

ولكن، كان يكفيه قراران فقط، ليتوحد جمهور النصر والهلال معًا في شن هجوم كبير ضده..

* أزمته مع كريستيانو رونالدو، والتي دفعت "الدون" لإعلان اعتزاله الدولي.

* قراره باستدعاء روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، لقائمة البرتغال في فترة التوقف، رغم إصابته.

الحديث هنا ليس دفاعًا عن جيسوس، ولكنه مجرد استعراض للوجه الآخر للعملة، ورؤية المدرب البرتغالي وراء ذلك القرارين.

  • حتى لا تُردد "نغمة صلاح"

    مع مراعاة فارق التأثير بين كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، ولكن ما يجمع بين النجمين هو "الصدام مع مدرب المنتخب ومغادرة معسكر أكتوبر"، وسط اختلاف النهاية، فرونالدو قرر الاعتزال الدولي لعدم رغبته في اللعب تحت قيادة جيسوس، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد المصري إقالة المدرب حسام حسن، وتعيين علي ماهر بديلًا له.

    وفور إقالة حسام حسن، تباينت أراء الجماهير المصرية، فيما ترددت نغمة "تأثير صلاح"، على رحيل مدرب الفراعنة، بعد الأزمة التي بدأت باستبداله في مباراة أنجولا، خاصة وأن القرار جاء بالتزامن مع جلسة هاني أبو ريدة، مع صلاح أثناء زيارته لمدينة طرابزون، ليربط عدد من الجماهير والنقاد، تلك الجلسة بتوجيه الشكر إلى العميد، رغم خروج مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، لنفي تلك الرواية، عبر "أون سبورت"، مؤكدًا أن القرار صادر من الاتحاد وحده، دون أي تأثير من محمد صلاح.

    وعلى شاكلة تلك النغمة المرددة، فإن جيسوس رغم بات منبوذًا بسبب موقفه مع كريستيانو رونالدو، بين اتهام الأخير له بمخالفة وعده، والانتقادات التي بلغت حدة ما فعله مع الدون بـ"العار"، إلا أن المدرب المخضرم كسب نقطة سيبني عليها مستقبله مع البرتغال، وسيكون درسًا للاعبين القادمين، بأنه لا أحد أعلى من الفريق، وأن سيناريو فيرناندو سانتوس، الذي أقيل بعد مونديال 2022، وسط حديث عن توتر العلاقة بينه وبين رونالدو وإبقائه على مقاعد البدلاء، لن يتكرر مجددًا.

  • على الطريقة "الأنشيلوتية"

    وبالحديث عن ملف روبن نيفيش، فإن تصرف جورج جيسوس، أقرب لنظيره من قِبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للبرازيل، والذي يحرص باستمرار على استدعاء رافينيا، نجم برشلونة، حتى في حالة عودته مؤخرًا من إصابة.

    ورغم الاتهامات التي وجهت إلى مدرب ريال مدريد السابق، بإلحاق الضرر بنجم برشلونة، إلا أن أنشيلوتي كشف عن السبب، بقوله إنه يملك خطة حالية لبناء جيل جديد من مواهب البرازيل الشابة، مع الاعتماد على عدد من النجوم الكبار، على غرار فينيسيوس ورافينيا، فيما بات الموقف الجديد، هو وجود حالة غضب من قبل الجماهير البرازيلية تجاه رافينيا ذاته، بعد تصريحه "إذا كان أنشيلوتي يعتمد عليّ حقًا، فهو يعلم أنه يتعين عليه إدارة دقائق مشاركتي".

    وبشكل عام، فإن ذلك الملف تحديدًا كان سببًا حول اندلاع أزمات في السابق، بشأن المخاوف من استدعاء لاعبين على حافة الإصابة، كما حدث بشأن لامين يامال بين برشلونة والاتحاد الإسباني، وكذلك كيليان مبابي وأزمة باريس سان جيرمان مع الاتحاد الفرنسي.

    أضف إلى ذلك، أن استدعاء روبن نيفيش، الذي أعلن الهلال عن معاناته بإصابة "أسفل البطن"، وأنباء حول غيابه لمدة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر، فضلًا عن مخاوف من إجرائه لجراحة، لا يعني بالضرورة إشراكه في مباريات البرتغال، ولكنه فقط تكريس لقاعدة العناصر الأساسية التي يبني جيسوس عليها مستقبل منتخب "البحّارة".

  • خدمة إلى النصر

    وكما يقول المثل "مصائب قوم عند قوم فوائد"، فإنه رغم أن ما فعله جورج جيسوس كان أشبه بـ"ضربة قاضية" لمسيرة رونالدو الزاخرة بالإنجازات، مع منتخب البرتغال، إلا أنه يمكن القول إن المدرب المخضرم قدم خدمة جليلة إلى النصر، الذي قاده للفوز بالدوري في موسم 2025-2026، بعد 7 سنوات من الغياب.

    اعتزال رونالدو الدولي، يخدم النصر في نقطتين أساسيتين؛ الأولى أن كريستيانو إذا ما تمكن من تحقيق حلمه بتسجيل الألف هدف، فإنه سيكون من بوابة العالمي، والثاني أن "الدون" الذي سيحتفل بعامه الثاني والأربعين في فبراير، والذي بات من المحتمل أن يعتزل بنهاية الموسم، سيضع كل تركيزه مع النصر، كما أنه لن يعاني من إرهاق التنقل المستمر من أجل المباريات الدولية.

    ومع تبقي 15 هدفًا على تحقيق حلم الألفية، فإن الحديث يجب أن يدور في النصر من الآن، حول كيفية تجهيز احتفال يليق بذلك الحدث الضخم، كلما اقترب رونالدو من تحقيقه، فضلًا عن حاجة "فارس نجد" إلى توهج قائده من أجل المنافسة على لقب النخبة الآسيوية، بخلاف دفاعه عن لقب دوري روشن، وصراعه في كأس الملك والسوبر السعودي.

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