رغم خلافهما.. جورج جيسوس يفاجئ كريستيانو رونالدو بـ"قرار جديد" قبل التوقف الدولي!

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء" طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو محبط، دون أن يشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم مشاركته في المباراة، وما أُثير بشأن توقعه الحصول على فرصة للعب خلال الشوط الثاني ضد النرويج.

وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث غادر رونالدو معسكر المنتخب في كوبنهاجن، قبل مواجهة الدنمارك، عقب خلاف مع جيسوس بشأن دوره في المباراة المقبلة.

وفي البداية، أعلن رونالدو أنه سيكشف أسباب مغادرته في الوقت المناسب؛ بينما أكد جيسوس أن باب العودة إلى المنتخب لا يزال مفتوحًا أمامه، وأن القرار النهائي يعود إلى اللاعب نفسه.

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند هذا الحد؛ إذ فرض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقوبة انضباطية على رونالدو بسبب مغادرته المعسكر دون إذن، تنتهي في 30 أكتوبر الجاري.