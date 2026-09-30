نفى جورج جيسوس؛ المدير الفني لمنتخب البرتغال، بشكل قاطع وجود أي خلافات بينه وبين قائد البحارة كريستيانو رونالدو، كما أشيع عقب مواجهة النرويج، مشددًا على عدم تمرد الدون على خوض التدريبات رفقة زملائه.
جورج جيسوس عن أزمة كريستيانو رونالدو: لم اتفق معه على المشاركة أمام النرويج لكنه مُحبط .. والدون يكذبه بطريقته
ما القصة؟
الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.
وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.
جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.
المهم.. أخبار مثيرة انتشرت مساء أمس الإثنين؛ أكدت على أن جيسوس سيدرس تصرف رونالدو بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة البرتغال ضد النرويج، لاتخاذ قرار "معاقبة" اللاعب من عدمه.
حقيقة الاتفاق قبل مواجهة النرويج
من جانبه، استغل جيسوس المؤتمر الصحفي لمواجهة الدنمارك المنتظر إقامتها غدًا الخميس، للرد على كل ما أثير خلال اليومين الماضيين.
وقال المدرب البرتغالي: "صحيح أنني اتفقت مع رونالدو على خطة قبل مواجهة النرويج، لكنني لم أتفق معه بمفرده، بل وضعت الخطة بالاتفاق معه تمامًا كما فعلت مع برونو فيرنانديش. لقد أخبرت كريس بأنه قد لا يلعب مواجهتي النرويج والدنمارك. هو بنفسه تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة النرويج عن ذلك، حيث قال إن قرار إشراكه يعود للمدرب سواء أردت أن أشركه أو أن أجعله على مقاعد البدلاء أو أي شيء آخر".
وأضاف: "هذا تمامًا ما حدث بيني وبين رونالدو، فأنا لن أجلس على مقاعد البدلاء لأفكر (بعد 60 دقيقة سأفعل هذا وبعد 70 دقيقة سأفعل ذاك!، هذه ليست طريقة عمل، بل المباراة نفسها هي التي تخبرني بما يحتاجه الفريق".
جيسوس واصل: "كنت أفكر أنه ربما، وعلى الرغم من اتفاقنا على أنه لن يلعب المباراتين الأوليين، قد أحتاجه في الدقائق الأخيرة. لكن المباراة فرضت عليّ أمورًا أخرى. بدأت تخبرني بأشياء مختلفة، ولهذا السبب لم أشركه. هذه هي الحقيقة ما حدث ببساطة هو أنني أخبرت كريس أنه لن يلعب في المباراتين الأوليين، ثم خلال المباراة فكرت: ربما سأحتاجه. طلبْتُ منه القيام بالإحماء، وبعد ذلك لم أشركه".
"رونالدو يشعر بالإحباط"
لكن في الوقت نفسه، اعترف جيسوس بشعور رونالدو بالإحباط لإجرائه عمليات الإحماء، ومن ثم لم يشارك أمام النرويج..
"أي لاعب، وأنا نفسي كنت لاعبًا، يقوم بالإحماء لمدة 20 أو 30 دقيقة ثم لا يدخل إلى الملعب سيشعر بالإحباط. أي لاعب، فما بالك بكريس بالنظر إلى مكانته. حتى لو كان بيليه أو مارادونا، إذا قاما بالإحماء لمدة 30 دقيقة ثم لم يدخلا، سيشعران بالإحباط".
"ستجدونه في المران"
جورج جيسوس استطرد: "رونالدو لم يرفض التدرب مع زملائه. قام كريستيانو ببعض التدريبات في الصالة الرياضية، وأجرى بعض تمارين المرونة على أرضية الملعب، ثم قام ببعض التدريبات الإضافية لتقوية العضلات في الفندق. هذا بالضبط ما حدث. هو لم يرفض التدرب.
"اليوم سيتدرب، وإذا أتيتم ومشاهدتم الحصة التدريبية، ستشاهدونه يتدرب، لأن اليوم هو اليوم الرابع، لذلك سيتدرب.
"في بعض الأحيان أجد صعوبة في فهم بعض الأمور. هل تعتقدون حقاً أن أي لاعب على مستوى المنتخب الوطني يمكنه الرفض عن التدرب؟ لا أتحدث عن البرتغال فحسب، بل عن أي منتخب. إلا إذا كان يرغب في المغادرة ولديه برنامج آخر مُعد، ولكن ببساطة يرفض التدرب هكذا؟ لا. هذا ما أردت توضيحه".
جيسوس يهاجم الصحفيين
في الختام، انتقد جيسوس الصحفيين الذين روجوا لشائعة وجود خلافات بينه وبين كريستيانو رونالدو، دفعت بيدرو بروينسا للقدوم إلى كوبنهاجن، لعقد جلسة صلح بينهما..
وأكمل جيسوس: "أنتم، إذا جاز التعبير، أجبرتموني على التحدث مع كريستيانو حول قضية لم تكن موجودة في المقام الأول. لأنكم تواصلون التحدث عن هذا الأمر كثيرًا في البرتغال، وبصراحة، أنا لا أفهم ما الذي يحدث. لم يكن هناك شيء لمناقشته. وما تحدثنا عنه كان بالضبط ما قاله في اليوم الأول خلال مؤتمرنا الصحفي.
"رونالدو قال لي 'أنت من يقرر. إذا أردتني أن ألعب، سألعب. إذا لم تكن تريدني أن ألعب، فلن ألعب. إذا أردتني أن أذهب إلى المدرجات، فسأذهب إلى المدرجات'. هذا بالضبط ما حدث بيننا".
واختتم: "أما بالنسبة للرئيس، فمن الطبيعي تماماً أن يكون هنا. رئيس النادي ورئيس الاتحاد يجب أن يكونا مع المنتخب الوطني. وبسبب كل ما كان يُقال في البرتغال، أرد معرفة ما حدث، أليس كذلك؟ لكن كريستيانو وأنا كنا قد ناقشنا الأمر بالفعل بعد العشاء. والحقيقة هي أن المشكلة تكمن في أنه لم تكن هناك مشكلة في الأساس".
رونالدو يكذب جيسوس بطريقته
الغريب أنه رغم أن جيسوس أكد مشاركة رونالدو في مران الليلة إلا أنه غاب عن الحصة التدريبية بعد مؤتمر مدربه مباشرةً، لليوم الثالث على التوالي.
ووفقًا لصحيفة "أ بولا" فإن الدون غادر ملعب "باركن" في كوبنهاجن على متن حافلة تابعة للمنتخب، بينما كان زملاؤه يؤدون المران الختامي قبل مواجهة الدنمارك، غدًا الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2026-27.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد تفسير رسمي حتى الآن، لغياب الدون عن المران، رغم تأكيد مدربه أنه كان سيشارك حسب الخطة الموضوعة.
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