في ليلة الرد على جورج جيسوس: أبدعت يا كريستيانو رونالدو ضد الدرعية ولكن.. أنجي بوستيكوجلو يخاف منك ونجم النصر تمرد عليك!

انتظر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليلة "التاسع من أكتوبر 2026" بفارغ الصبر؛ مع تطلعات كبيرة للغاية، بأن تكون مثالية له ولعملاق الرياض النصر.

هذه الليلة المثالية التي تمناها رونالدو، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ هي أن يقدم مستوى رائعًا، ويسجل في الفوز على نادي الدرعية دوريًا.

كل ذلك كان سيضمن لكريستيانو رونالدو الرد القوي على جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بعد أزمتهما الأخيرة في فترة التوقف الدولي؛ بالإضافة إلى إثبات للجماهير والنقاد أنه لا يزال قادرًا على العطاء في الملاعب، رغم وصوله إلى سن الـ41.

وبالفعل.. تحقق للأسطورة البرتغالية ما يريده؛ حيث سجل هدفًا في فوز النصر (3-0) ضد الدرعية، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

وبهذه النتيجة؛ وصل الفريق النصراوي الكبير إلى النقطة 19 من 8 مباريات، في "المركز الثاني" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو في مباراة النصر والدرعية..