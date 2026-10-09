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Ange Postecoglou Cristiano Ronaldo Al-Nassr GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

في ليلة الرد على جورج جيسوس: أبدعت يا كريستيانو رونالدو ضد الدرعية ولكن.. أنجي بوستيكوجلو يخاف منك ونجم النصر تمرد عليك!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
أنجي بوستيكوجلو
كينجسلي كومان
جورج جيسوس
البرتغال
النصر ضد الدرعية
الدرعية
دوري روشن السعودي

مرحبًا بنسخة "رونالدو النصر"..

انتظر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليلة "التاسع من أكتوبر 2026" بفارغ الصبر؛ مع تطلعات كبيرة للغاية، بأن تكون مثالية له ولعملاق الرياض النصر.

هذه الليلة المثالية التي تمناها رونالدو، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ هي أن يقدم مستوى رائعًا، ويسجل في الفوز على نادي الدرعية دوريًا.

كل ذلك كان سيضمن لكريستيانو رونالدو الرد القوي على جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بعد أزمتهما الأخيرة في فترة التوقف الدولي؛ بالإضافة إلى إثبات للجماهير والنقاد أنه لا يزال قادرًا على العطاء في الملاعب، رغم وصوله إلى سن الـ41.

وبالفعل.. تحقق للأسطورة البرتغالية ما يريده؛ حيث سجل هدفًا في فوز النصر (3-0) ضد الدرعية، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

وبهذه النتيجة؛ وصل الفريق النصراوي الكبير إلى النقطة 19 من 8 مباريات، في "المركز الثاني" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو في مباراة النصر والدرعية..

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  • FBL-KSA-NASSR-DIRIYAHAFP

    "الأول بارك".. ملعب النصر يتحوّل إلى ساحة لدعم رونالدو

    تحوّل ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، إلى ساحة لدعم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ بعد أزمته الأخيرة مع جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب بلاده الوطني.

    نعم.. دعم الجماهير النصراوية لرونالدو، في مواجهة نادي الدرعية مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ ظهر في "مجموعة من المشاهد" المهمة للغاية، والتي يُمكن تلخيصها في الآتي:

    * أولًا: رفع لافتة دعم لرونالدو؛ مع عبارة "العظمة تُكتسب يا كريستيانو".

    * ثانيًا: رفع "الرقم 7" الذي يرتديه رونالدو؛ مع صور شخصية له بقمصان جميع الأندية التي مثّلها.

    * ثالثًا: الهتاف باسم رونالدو؛ سواء مع دخوله أرضية ملعب "الأول بارك" أو طوال الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. 45 دقيقة أكثر من رائعة ضد الدرعية

    بعيدًا عن مظاهر الدعم الكبيرة من قِبل الجماهير؛ يجب التطرق إلى ما قدّمه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي الدرعية.

    رونالدو قدّم كل شيء تقريبًا في الشوط الأول ضد الدرعية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك المستمر داخل منطقة الـ18 للدرعية.

    * ثانيًا: الخروج من منطقة الـ18 في بعض اللقطات؛ من أجل بناء اللعب، وفتح المساحات لزملائه.

    * ثالثًا: الضغط على لاعبي الدرعية؛ مع صناعة الكثير من الفرص لزملائه.

    ويُمكن تلخيص النقطتين الثانية والثالثة، في اللقطة التي شهدتها الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول؛ حيث خرج رونالدو من منطقة الـ18، ثم ضغط وقطع الكرة، قبل أن يمررها ويجعل زميله ومواطنه جواو فيليكس ينفرد بحارس الدرعية وليد عبدالله.

    إلا أن فيليكس ضيّع هذه الفرصة، مثلما فعل البرتغالي الآخر سامو كوستا؛ بعد تمريرة رأسية رائعة من رونالدو في الدقيقة 18، جعلته وجهًا لوجه أمام مرمى الدرعية.

    المهم؛ الأسطورة البرتغالية المخضرم قدّم شوطًا أول أكثر من رائع ضد الدرعية، كلّله بهدف في الدقيقة 23.

  • Kingsley Coman Ronaldo Nassr GFX GOAL ONLYGOAL AR

    كينجسلي كومان.. اللاعب "المتمرد" على كريستيانو رونالدو!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ دعونا نتحدث عند بداية اللعبة التي سجل منها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدفه، في مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي الدرعية.

    في بداية هذه اللعبة، التي سجل منها رونالدو هدفه "رقم 980" في مسيرته الكروية بالكامل؛ شاهدنا التالي:

    * أولًا: هجمة سريعة قادها النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم.

    * ثانيًا: دخول كومان من الجناح الأيمن إلى عمق الملعب، وسط بعض الإشارات من رونالدو.

    * ثالثًا: إشارات رونالدو كانت عبارة عن مطالبة كومان بتمرير الكرة إلى البرتغالي جواو فيليكس.

    * رابعًا: كومان لم ينفذ طلب رونالدو، بل قام بالتوغل والتسديد؛ ليتصدى حارس الدرعية وليد عبدالله، قبل أن تعود الكرة إلى الأسطورة البرتغالية الذي سجل هدفه.

    - إذًا.. لماذا ركزنا على هذه اللقطة تحديدًا؟!

    الإجابة؛ لأن هناك لقطة أخرى قام بها كومان مع رونالدو، وهي تلك التي سجل منها النجم الفرنسي هدفًا في الدقيقة 77.

    في هذا الهدف شاهدنا انفراد كومان ورونالدو بمرمى الدرعية؛ إلا أن النجم الفرنسي فضّل التقدم وتسجيل الهدف، بدلًا من التمرير إلى الأسطورة البرتغالية.

    وهذا يثبت أن كينجسلي كومان، لا يضع اسم رونالدو أو مساعدته على تسجيل المزيد من الأهداف في مسيرته، كـ"هاجس بالنسبة له"؛ بل يؤمن بإمكاناته الفنية، مع رغبة في تسجيل الأهداف بنفسه.

    ولكن رغم ما يمكن تسميته مجازًا بـ"تمرد كومان الكروي على رونالدو"؛ إلا أن النجم الفرنسي لم يثر عداء الأسطورة البرتغالية، حيث ذهب الأخير واحتفل معه بهدفه في النهاية.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر.. بين "خوف" بوستيكوجلو و"استفزاز" رونالدو للبرتغاليين

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا بدون التركيز على مشهدين، بخصوص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ وذلك خلال مواجهة عملاق الرياض النصر ضد نادي الدرعية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    هذان المشهدان اللذان نقصدهما؛ يتعلقان بالمدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، وما قام به رونالدو مع جماهير النصر.

    * أولًا: أنجي بوستيكوجلو

    المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، ترك رونالدو يكمل مواجهة الدرعية بالكامل؛ رغم بعض الأمور المهمة، وهي:

    - 1/ انخفاض مستوى رونالدو الفني، في الشوط الثاني.

    - 2/ تراجع الأداء البدني لرونالدو في الشوط الثاني، مع ظهور ملامح الإرهاق عليه.

    - 3/ التقدم المريح في النتيجة، إلى جانب ضغط الروزنامة القادمة.

    وهذا يقودنا إلى احتمالية "خوف" بوستيكوجلو من غضب رونالدو، إذا تم استبداله؛ مع محاولة كسب رضا اللاعب، وعدم تكرار أزمة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

    * ثانيًا: جماهير النصر

    بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الدرعية؛ توجه رونالدو إلى الجماهير، بل وحصل منهم على "شال النصر" واحتفل معهم.

    سعادة رونالدو مع جماهير النصر، مع ربط "شال النادي" حول رقبته بهذا الشكل؛ يعيدنا إلى مباراة البرتغال والنرويج، في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    هذه المباراة التي أشعلت أزمته مع جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال؛ شهدت مغادرة رونالدو أرضية الملعب وعدم تحيته لجماهير بلاده أو زملائه، لمجرد أنه لم يلعب أي دقيقة.

    وبالتالي.. يقودنا ذلك بشكل فوري، إلى أن هذا التصرف قد يستفز بعض الجماهير البرتغالية؛ خاصة تلك الفئة التي كانت تعارض استمرار اللاعب في صفوف المنتخب أساسًا.

    أي بعيدًا عن قصد رونالدو من عدمه؛ فإن تصرفاته مع الجماهير النصراوية، قد تتسبب في استفزاز بعض البرتغاليين بشكل أو بآخر.